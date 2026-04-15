Junqueras recupera la necessitat de construir la línia orbital ferroviària per connectar el Vallès en la seva visita a Sabadell

L’Auditori de Fira Sabadell ha acollit aquesta tarda la visita del
president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha centrat bona part de la seva conferència en la necessitat de reforçar el transport públic a la comarca, amb especial èmfasi en la línia orbital ferroviària. Junqueras ha situat aquesta infraestructura com “una de les prioritats” per al Vallès, remarcant que qualsevol acord sobre pressupostos hauria d’incloure “un compromís explícit” amb el desenvolupament d’aquest projecte. En aquest sentit, ha reclamat "grans enteses tant a escala comarcal com nacional" per garantir uns comptes “justos” que permetin recuperar aquest projecte.
La proposta de línia orbital ferroviària que planteja vol connectar el territori de manera transversal,
unint el sud —amb municipis com Vilanova i la Geltrú o Sitges— amb el nord, fins a Mataró, passant per ciutats com Sabadell, Terrassa, Granollers, Mollet o Vilafranca. “És una manera de connectar milions d’habitants de forma digna i eficient”, ha defensat. Tot posant el focus en el dèficit històric de connexions ferroviàries al territori: "fa 50 anys que no es construeix cap quilòmetre de línia".
Junqueras, a l`auditori de Fira Sabadell
David Chao
En clau econòmica, Junqueras ha advertit que "només el
3% de les mercaderies es transporten per ferrocarril a Catalunya, una xifra molt inferior a la d’altres països com Suècia, on arriba al 40%". "No és cap sorpresa que l'AP-7 estigui col·lapsada", ha dit sobre el gruix de mercaderies en trànsit rodat circulant per l'artèria. “L’única connexió transversal contínua és l’AP-7, però el Vallès, ferroviàriament, no està connectat", ha subratllat. El Vallès i Biscaia, habitatge i industrialització
Junqueras ha convidat a reflexionar sobre el futur del Vallès i ho ha fet amb una comparació amb Biscaia, que ha definit com un altre territori de llarga tradició industrial. En aquest sentit, ha defensat que el Vallès és un àmbit industrial de primer ordre dins de Catalunya i que, amb la previsió d’arribar al milió d’habitants el 2030, esdevé
“el cor industrial del país”.
En clau social, el dirigent republicà ha sostingut que "no es poden garantir salaris dignes sense un teixit industrial fort" ni tampoc afrontar el problema de l’habitatge sense salaris adequats i un transport públic eficient. També ha advertit que el repte de l’habitatge requereix múltiples eines, combinant la
construcció d’obra nova amb la rehabilitació d’habitatges, especialment en barris on el sòl disponible és limitat. La visita del dirigent republicà arriba en un moment de recomposició de la secció local del partit: Sílvia Renom serà qui liderarà les llistes a Sabadell.