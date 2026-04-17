La Xarxa Onion premia Ten Productions i Endless

La productora musical fundada pels germans Ten, Ten Productions, i la companyia Endless, dedicada a la fabricació i comercialització de roba esportiva, van ser els grans protagonistes de la vetllada celebrada dijous a la nit a la Cava Urpí, en rebre el Premi Onion 2025.
A l’esdeveniment van assistir-hi un centenar llarg d’assistents, entre associats i emprenedors i representants del sector polític, econòmic i empresarial de la ciutat, entre els quals el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez; la presidenta del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch, i el president del Gremi de Fabricants Esteve Gené.
Enguany, l’associació que aglutina els emprenedors sabadellencs, ha decidit reconèixer dues empreses nascudes a Sabadell amb una destacada presència internacional: per un costat, els estudis de Ten Production, per on hi han passat, al llarg de les prop de quatre dècades, Shakira, Lady Gaga o nombrosos participants d’Operación Triunfo. De l’altra, Endless, amb poc més d’onze anys de vida, que avui dia la seva roba ja s’exporta a mig centenar de països.
“Més emprenedoria i més activitat econòmica a la ciutat”
Durant la vetllada, amenitzada per la pianista i compositora Laura Andrés, el president de la Xarxa Onion, l’economista Arnau Bonada, va posar en valor la tasca de l’associació al llarg dels setze anys de vida i de la importància de les tres C –cooperar, coneixement i contactes–, de la col·laboració publicoprivada amb l'Ajuntament de Sabadell i dels darrers actes organitzats per la Xarxa Onion.
Així mateix, Bonada va aprofitar la seva intervenció per llançar diverses reflexions als presents, a través dels darrers resultats de l’enquesta del Ciesc als assistents a la Fira SBD Pro en què només un 23% dels enquestats voldria treballar per compte propi: “Ens hauríem de preguntar com tractem els autònoms i com socialment prestigiem la figura de l’empresari i l’empresària”.
En aquesta línia, l’economista no va voler deixar passar per alt un altre resultat de l’enquesta mencionada: “Un 48% dels enquestats creuen que no podran treballar ni a la mateixa comarca. Si estem en un context en què les empreses tenen problemes per captar talent, això ens hauria de fer reflexionar. Des de la Xarxa Onion reivindiquem més emprenedoria i més activitat econòmica a la ciutat”.