La fira del Vehicle d'Ocasió Vallès escalfa motors a les portes de la seva setzena edició

'Estrena'l d'ocasió' és el nou lema de la fira Vehicle Ocasió Vallès que, en la seva setzena edició, estrena nomenclatura per posar el focus en l'expansió a la comarca. "Volem que vingui tothom, perquè és la cita de referència a la zona", afirmen des de l'organització. L'esdeveniment se celebrarà del 24 al 26 d'abril a Fira Sabadell i s'ha presentat aquest matí a la seu del Gremi de Mobilitat, l'ens organitzador.
L'entrada, de 10 a 20 h ininterrompudament, serà totalment gratuïta. S'hi exposaran prop de 300 vehicles de set grans grups i una trentena de marques a l'exterior i a l'interior del recinte, consolidant una exposició de 3.500 m2. Tots els vehicles tenen menys de tres anys de vida, són de km 0 i han recorregut un màxim de 40.000 km. A més, compten amb distintiu ambiental i garantia assegurada d'entre 12 mesos i 5 anys segons el model. "És un moment molt esperat tant pel sector com pels clients, molts dels quals repeteixen cada any. Tenim molt bones ofertes perquè tothom pugui trobar el que busca", explica Jaume Llop, president del Gremi i gerent d'A. Llop. "Com a novetat, torna Ippon Motor Vallès, que s'ubicarà al lateral exterior".
Daniel Piera, vicepresident del Gremi i cap de serveis de Movento, assegura que es cuida cada detall previ a l'exposició. "Tots els vehicles, que són de primeres marques, passen una revisió íntegra". Aquest és un dels punts forts de la fira, com també el tracte personalitzat. "Els nostres clients, la majoria joves i famílies, comptaran amb un assessorament personalitzat i professional per resoldre qualsevol dubte. De fet, el finançament també ho serà", afirma Marc González, de Yomovo.
Un altre aspecte destacable és l'increment de cotxes elèctrics, que suposaran el 10% de la mostra, un 2% més que l'edició anterior. Els organitzadors asseguren que el creixement és exponencial al territori i cal mantenir l'aposta. "Ens preocupa que es deixi d'oferir el curs d'electromecànica de vehicles", ha reivindicat Llop, en referència al cicle que s'ofereix a Castellarnau. En definitiva, la cita ja consolidada a la ciutat, torna un any més, amb l'ambició de captivar visitants de tot el Vallès Occidental.