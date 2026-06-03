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BBVA avança en l'ús d'energia fotovoltaica a Sabadell

L'entitat financera instal·la panells solars fotovoltaics a l'edifici del carrer de Gràcia

Publicat el 03 de juny de 2026 a les 11:48
Actualitzat el 03 de juny de 2026 a les 11:49

BBVA continua avançant en la incorporació d'energia renovable en els seus immobles amb la posada en marxa d'una nova instal·lació fotovoltaica a Sabadell. Aquest projecte s'emmarca en les actuacions de l'entitat per reduir el consum energètic provinent de fonts convencionals i afavorir l'autoconsum en els seus edificis. 

Al carrer de Gràcia, l'entitat presidida per Carlos Torres Vila ha instal·lat 27 panells solars, que sumen una potència total de 12,42 quilowatts pico. La instal·lació tindrà una producció estimada de 18.754 quilowatts hora a l'any i permetrà evitar l'emissió de 3.751 quilos de CO₂ anuals, segons apunten des de l'entitat. 

El projecte ha rebut una ajuda de la Unió Europea amb càrrec al Fons Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum. Aquestes ajudes formen part del programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, impulsat pel Ministeri per a la Transició Ecològica.

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