Sabadell esdevindrà punt de trobada d'experts i empreses del sector aeroespacial

Sabadell acollirà el pròxim 11 de juny la tretzena edició del Fòrum de Tecnologies i Innovació, una trobada consolidada com a espai de referència per connectar empresa, coneixement i innovació al territori. L'activitat se celebrarà al Centre d'Empreses Industrials de Can Roqueta sota el títol "Aeroespacial: el sector de les oportunitats per a la indústria".
En aquesta nova edició, el Fòrum posarà el focus en les oportunitats de desenvolupament industrial, tecnològic i econòmic vinculades al sector aeroespacial, un àmbit estratègic en creixement i amb un fort potencial de transformació per al territori.
El Fòrum se centrarà en les cadenes de valor del sector aeroespacial, la transferència de coneixement i tecnologia i la col·laboració entre empreses, centres de recerca, universitats i administracions públiques. En aquest sentit, la jornada s'emmarca també en l'aposta de ciutat pel desenvolupament del Hub Aeronàutic de Sabadell, una iniciativa estratègica vinculada a l'aeroport de Sabadell que vol posicionar la ciutat i el Vallès com un pol d'innovació i activitat econòmica relacionada amb l'aeronàutica i les tecnologies de l'espai.
El programa inclou la conferència “El Vallès Aeroespacial: com convertir el potencial industrial en una realitat de mercat”, que reunirà representants destacats del sector per debatre sobre els reptes i oportunitats de futur de la indústria aeroespacial al territori.
Després del cafè networking, la jornada continuarà amb el Marketplace, un espai de presentació de projectes innovadors on empreses i agents d’innovació seleccionats podran donar a conèixer les seves tecnologies, solucions i iniciatives davant representants empresarials, grups de recerca, centres tecnològics i institucions especialitzades. Aquest espai té com a objectiu facilitar la visibilitat de projectes emergents i afavorir noves connexions entre el món empresarial i el sistema d’innovació.
La jornada comptarà també la presentació de l’Informe de les Tecnologies de l’Espai a Catalunya, a càrrec de Sebastià Elias, consultor sènior d’Anàlisi i Detecció d’Oportunitats Tecnològiques d’ACCIÓ. La ponència oferirà una visió actualitzada de l’estat del sector espacial català i de les oportunitats empresarials i tecnològiques associades a aquesta indústria.