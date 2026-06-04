Impuls als projectes d’emprenedoria amb base tecnològica 

Els ajuntaments de Sabadell i Barberà del Vallès posen en marxa una nova edició del programa d’acompanyament i orientació de projectes d’emprenedoria amb base tecnològica. Conegut amb el nom d’Acceleration Lab del Vallès, el programa busca projectes d’emprenedoria innovadors que vulguin créixer. Les inscripcions per participar-hi ja són obertes.
Està adreçat a projectes amb base tecnològica constituïts com a empresa amb menys de 5 anys d’antiguitat que es troben en les fases inicials del seu desenvolupament de negoci. Entre altres aspectes, també es valora que les empreses emergents participants tinguin seu a Sabadell i Barberà, i el retorn i l’impacte que puguin generar en l’àmbit local.
La nova edició del programa Acceleration Lab del Vallès es desenvoluparà entre juny i novembre de 2025 i inclourà un itinerari de workshops pràctics centrats en àmbits estratègics per al creixement empresarial, com ara la incorporació de la intel·ligència artificial als processos de l’empresa, la captació d’oportunitats comercials i la millora de la fidelització i retenció de clients.
El programa s'iniciarà els dies 22 i 30 de juny amb el workshop “Automatitzacions i altres implementacions de la IA”, una proposta orientada a ajudar les empreses participants a identificar aplicacions pràctiques de la intel·ligència artificial per millorar processos, optimitzar recursos i augmentar la competitivitat.
La segona activitat tindrà lloc el mes de setembre sota el títol “Captació d’oportunitats comercials i vendes”, amb l’objectiu de proporcionar eines i estratègies per detectar noves oportunitats de negoci, generar contactes i potenciar les vendes.
El programa es tancarà durant el mes de novembre amb el workshop “Estratègies de fidelització i retenció de clients”, centrat en tècniques i recursos per reforçar la relació amb els clients i millorar-ne la vinculació i recurrència.