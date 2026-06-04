El CE Sabadell busca una nit per al record en una Nova Creu Alta de gala

Noranta minuts (o cent vint) de creure fins al final que la remuntada és possible. El Centre d’Esports rep el Real Madrid Castilla en la tornada de la primera eliminatòria del play-off d’ascens a Segona Divisió, aquest divendres a les 21 h (en directe a LaLiga Plus, Football Club, Movistar Plus i Esport3). L’avantatge del conjunt madridista (2-0) converteix la classificació pràcticament en una efemèride, però des del primer minut que va acabar el duel a l’Alfredo Di Stéfano, la plantilla ho tenia clar i així ho va verbalitzar Ferran Costa després de l'enfrontament: "Han de viure un calvari a la Nova Creu Alta".
L’afició, tot i el sotrac de la setmana passada, ha comprat el discurs i ha inundat les xarxes de missatges d’ànim i optimisme per a aconseguir un repte complicat, però possible. L'estadi ja frega el sold out i s'espera una entrada fins i tot superior a la del partit contra l'Antequera, quan es van fregar els onze mil espectadors. "Estava 100% segur que la resposta de la nostra gent seria exactament aquesta. S'ha demostrat tota la temporada. Ens han fet costat en tot moment i tenia el convenciment que omplirien l'estadi. Ens donaran empenta i força per afrontar el duel amb garanties", afirma Costa, que tornarà a la banqueta un cop complerta la sanció de tres partits.
"És clau no caure en la precipitació"
Per passar l’eliminatòria, el Sabadell en tindria prou amb una victòria per dos gols de diferència. En cas d’empat en el resultat global a la finalització del temps reglamentari, hi haurà una pròrroga. Si la igualada continua, els arlequinats aconseguirien la classificació per la seva posició a la taula en la competició regular: el segon lloc, pel cinquè que van aconseguir els de Julián López. "Això és futbol i no matemàtiques. Es poden fer dos gols en un minut o tres gols en cinc minuts. No hem de sobrepensar. És clau no precipitar-nos i voler fer les coses de manera ordenada. Estem preparats per tots els escenaris i la resposta sempre és donar el millor de nosaltres mateixos", assegura.
Segons ha confirmat el tècnic en roda de premsa, tots els jugadors estan disponibles per a una operació remuntada que s'ha viure des de l’optimisme. No hi ha res a perdre, arribats a aquest punt. "Hem de ser positius en tot moment. Ja ho vaig dir en acabar l'anada, noranta minuts a la Nova Creu Alta són molt llargs i els hem de viure corrent com animals i lluitant cada pilota com si fos l'última. Ara mateix no tenim res a perdre i molt a guanyar i, per a ells, és al revés. Anem al partit convençuts que fent les coses com hem demostrat que les podem fer tindrem moments per guanyar l'eliminatòria. Cal tenir confiança en les situacions que vagi com esperem, i també quan no estiguem on volem", analitza.
Molt irregulars a domicili
Al davant estarà un Castilla que la setmana passada ja va demostrar la seva capacitat de dominar la possessió amb jugadors com Thiago Pitarch, César Palacios, Pol Fortuny o Jorge Cestero. Que estiguin incòmodes serà clau. "El més important és el que fem nosaltres i com plantegem el partit. Ells faran la seva feina com creguin. Sabem quin és el camí i la manera de fer-los mal. Si anem sumant situacions que ens apropin al que volem i faci que ells dubtin ens ajudarà a tenir el repte més pròxim", afirma Costa.
Un altre dels factors que esperancen a aconseguir la remuntada és el rendiment fora de casa del filial blanc, molt més irregular que al Di Stèfano. A domicili, en lliga regular, han estat el segon equip que més ha encaixat de tot el grup 1, amb 34 gols en contra. És cert també que han signat grans actuacions contra equips com Racing de Ferrol (0-5) o Lugo (0-4), però han caigut de forma clara en altres compromisos com al camp del Cacereño (4-1), fa un mes, l'Arenas de Getxo (4-1) o l'Unionistas de Salamanca (3-0). Precedents que poden servir com a referència del que cal per imposar-se als madridistes.
Setze precedents a la Nova Creu Alta
La de divendres serà la dissetena visita del Castilla a la Nova Creu Alta. El balanç també ajuda a ser positius de cara al duel. En fins a onze ocasions, els arlequinats han aconseguit el triomf, per dos empats i tres victòries del conjunt madrileny. L'últim antecedent, això sí, va caure del costat madridista amb un doblet de Mario Gila, en la 21-22. Per trobar el darrer duel en què el resultat li valdria al Sabadell per passar l'eliminatòria cal anar fins al 2013, a Segona Divisió, en què els dos gols d'Aníbal Zurdo i una diana d'Eneko Fernández van servir per imposar-se per 3-1 a un filial amb figures com Casemiro, Fabinho, Nacho Fernández, Lucas Vázquez o Jesé Rodríguez. Ara, el repte és encara més gran. Remuntar per allargar la temporada fins al final i continuar somiant amb l'ascens.