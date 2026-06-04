Enric Arnella, nou entrenador de l’Astralpool CN Sabadell

Si ahir Albert Español va ser anunciat com a nou entrenador de l’equip masculí del CN Sabadell, avui dijous ha estat el torn de l’Astralpool, amb un relleu clarament continuista. Enric Arnella agafa el testimoni de David Palma a la banqueta de l’absolut femení de waterpolo de l’entitat amb l’objectiu de recuperar el regnat estatal i internacional de l’equip més llorejat del continent en els últims temps. “Tinc una motivació immensa i una gran oportunitat de construir un projecte ambiciós i guanyador”, ha dit el nou tècnic en el comunicat del Club.
Arnella ja havia format part del cos tècnic de David Palma en les últimes temporades, sent peça clau en la consecució de sis lligues, cinc Copes de la Reina o les dues últimes Champions, entre molts altres trofeus. A més, compta amb una dilatada experiència al waterpolo formatiu, dirigint equips de la base del Natació Sabadell i també com a entrenador de categories de la selecció espanyola amb dos ors europeus, un mundial i dos subcampionats més en campionats del món amb el combinat estatal júnior. “Vinc amb energia, respecte i moltes ganes de construir un equip que creixi des de l’exigència i la confiança”, afirma el sabadellenc.
Ara, es posa al capdavant de l’Astralpool amb l’objectiu de tornar a construir un equip guanyador. Segons apunten els rumors, les internacionals Martina Terré, Nona Pérez i Paula Camus podrien ser les primeres incorporacions del nou projecte d’Arnella al capdavant del conjunt sabadellenc. Totes tres, per cert, van perdre el títol de lliga a mans de l’Assolim Mataró, que juntament amb l’Atlètic Barceloneta, es proposa com el projecte més ambiciós per disputar-se el domini estatal amb el CN Sabadell la pròxima temporada. Tant Arnella com Albert Español seran presentats oficialment dilluns a Can Llong.