Quim Colet: "Em quedo amb el reconeixement i estima de la gent"

Els últims partits de la temporada a Can Llong s’han convertit en l’escenificació perfecta d’un canvi de cicle, però també de l’agraïment per la feina ben feta. Amb la derrota contra l’Atlètic Barceloneta, Quim Colet va tancar la seva etapa com a entrenador de l’equip masculí absolut de waterpolo. "Em quedo amb el reconeixement i l’estima de la gent. Des dels jugadors i el cos tècnics fins a la junta, els treballadors i l’afició. L’afecte que m’han demostrat en el dia a dia és el més maco", afirmava el tècnic després del duel.
El Club va competir prou bé davant dels mariners en els dos partits de la final pel títol, però la superioritat del conjunt barceloní va tornar a decidir el campionat per la via ràpida. "No puc dir res negatiu de l’equip. Hem donat el màxim, però és molt complicat competir fins al final contra un equip amb el potencial i la plantilla del Barceloneta, que sempre aspira a guanyar la Champions. Llàstima que les baixes ens han condicionat també les possibilitats de fins i tot donar un puntet més, però estem molt orgullosos de com hem competit", deia.
Colet tanca, d’aquesta manera, una etapa de vuit anys i, si no passa res estrany, deixarà les banquetes professionals per centrar-se en la seva empresa: BIWPA, relacionada amb l’organització de tornejos i cursos de waterpolo, però amb un llegat inesborrable que ha situat el CNS entre els millors del continent. "La veritat és que sento una gran satisfacció. És el club que he dirigit més temporades i això vol dir que el feeling ha estat molt bo. Estic content de l’evolució de l’equip des del primer dia fins avui. Tant de bo haguéssim pogut competir per objectius més importants, però crec que hem estat a màxims en tot moment amb les limitacions econòmiques que tenim", admetia.
A la finalització del duel, visiblement emocionat, va tenir unes paraules per als seus jugadors abans del comiat definitiu amb una gran ovació de tots els presents. "Els he donat les gràcies i, per última vegada com a equip, hem fet el ‘1,2,3... Sabadell’. Ja vam fer un dinar per acomiadar-nos i em van donar el seu agraïment. Ha estat emocionant. Crec que aquest ‘gràcies’ és el que millor defineix el meu sentiment", afirmava. Una etapa plena d’èxits que s’acaba i una nova que comença.