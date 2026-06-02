“El cos és moviment”: els consells d’un fisioterapeuta davant la febre del running, el CrossFit o l’Hyrox

Córrer una mitja marató, apuntar-se a CrossFit, provar un Hyrox, començar a entrenar després de mesos d’inactivitat o fins i tot sense haver-ho fet mai, sense cap mena de guia. La pràctica esportiva està a l'ordre del dia i, evidentment, això té un impacte positiu en la societat. Però sovint també arriben les presses, les comparacions i, en conseqüència, les lesions. El fisioterapeuta Joan Salomó, especialitzat en l’àmbit esportiu, ho pot comprovar diàriament a la seva consulta, l'Aktiva, que acaba d'obrir al Centre de Sabadell. El professional ho resumeix amb una idea clara: "El cos necessita temps, moviment i sentit comú".
Segons Salomó, la fisioteràpia està avançant posicions com a primera opció de tractament i un dels mites que intenta desmuntar és el del repòs absolut. Fa èmfasi que moltes lesions necessiten precisament el contrari. "El cos és moviment, no es cura si estem 100% quiets, s'atrofia. Per tant, hem d'apostar pel moviment adaptat". Una altra de les claus de la fisioteràpia actualment és la individualització. La seva manera de treballar passa per quatre passos: escoltar, avaluar, tractar i reeducar. "No pots tractar igual a tothom. Cal entendre què li passa, quina vida porta i quin objectiu té cada pacient. Vaig descobrir que això era el que més m'agradava de la meva feina, el tracte proper".
CrossFit, Hyrox o running: sí, però sense ego
El boom dels esports d’alta intensitat també ha arribat a les consultes. El CrossFit és un dels exemples més clars. Lluny de demonitzar-lo, Salomó en defensa els beneficis, però amb una condició: respectar-ne la dificultat. "És un esport molt complet, però tècnicament exigent. El problema apareix quan la gent es compara amb la persona del costat i oblida el seu propi nivell", explica.
I és que a banda de la consulta, també és el fisio d'un club a Sant Quirze i practica aquesta modalitat. Dormir poc, acumular estrès, portar poc temps entrenant o voler aixecar més pes del que toca són factors que poden passar factura. "Hi ha molta influència de l’ego i de voler avançar massa ràpid, sempre recomanaria que es fessin classes d'iniciació, a part del grup, jo ho vaig fer per aprendre la tècnica de manera clara".
La febre pel running, impulsada especialment després de la pandèmia, també ha canviat el perfil dels pacients. El Joan ha detectat que moltes lesions tenen un patró semblant: objectius massa ambiciosos sense preparació prèvia. "Hi ha gent que no corria mai i decideix preparar una cursa de 10 quilòmetres o una mitja marató en poc temps. El cos ho acaba notant". Amb disciplines com l’Hyrox, una modalitat en auge durant els últims mesos, que combina cursa i proves físiques d’alta intensitat, el missatge és similar. "Veiem un vídeo espectacular a les xarxes i pensem: jo també ho vull fer. Però primer cal preguntar-se si tenim la base necessària".
El consell que dona és simple: començar gradualment, escoltar el cos i, si cal, buscar assessorament professional. "No hi ha cap mena de pressa. Progressar bé sempre és millor que haver d’aturar-se per una lesió".
Més prevenció i menys llitera
Pel que fa als tractaments, Salomó fa una mirada enrere. Ell ha passat per mútues i entitats esportives fins a fer la passa d'obrir el seu espai i ho veu clar: la fisioteràpia està en constant canvi. Cada vegada està menys centrada exclusivament en la llitera. S'enfoca molt més a potenciar la prevenció, el moviment i la tecnologia. “Encara hi ha qui pensa que anar al fisioterapeuta és exclusivament anar a fer-se un massatge. Tinc pacients que se sorprenen quan veuen que tinc un gimnàs per la readaptació funcional al centre. Però avui tenim moltes opcions: exercici terapèutic , ecografies, punció seca, a banda de la teràpia manual, que és l'alternativa més coneguda. És més, si amb algun pacient hem de fer feina de llitera, li poso deures perquè s'exerciti a casa”.
Joan Salomó, doncs, apunta que el futur passa per una societat més conscient del propi cos. “La idea és no esperar a fer-se mal per començar a cuidar-se". És per això que fa un balanç positiu que la fisioteràpia tingui una visibilitat més elevada, tot i que encara es donen situacions contradictòries entre professionals de l'àmbit sanitari.