Ferran Costa creu en la remuntada contra el Real Madrid Castilla: "90 minuts a la Nova Creu Alta són molt llargs"

No era el resultat esperat i complica especialment la classificació, però ja forma part del passat i toca mirar endavant. El Centre d'Esports va caure en l'anada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a Segona davant del Real Madrid Castilla (2-0). El filial blanc va ser superior pràcticament en la totalitat de l'enfrontament i va aconseguir la renda per a la tornada, que es disputarà divendres a les 21 h a la Nova Creu Alta. "La primera part va ser igualada pel que fa a les ocasions, vam tenir alguna situació en estratègia, i en la segona meitat ens va faltar presència en la sortida sobretot. Una cosa és el partit d'anada i una altra el que viurem al nostre estadi. Això és una eliminatòria i queda la tornada. Estem enfocats en què hem de millorar per guanyar el partit amb la nostra gent. L'equip és capaç de molt més i anirem amb la màxima determinació perquè els jugadors del Castilla visquin un calvari en un estadi ple i que anirà a una", deia Ferran Costa després del duel.
A l'Alfredo Di Stéfano, els arlequinats van estar la major part de l'enfrontament defensant a camp propi i van tenir excessives dificultats per desfer-se del domini blanc i amenaçar la porteria de Fran González. De fet, tret dels primers i els últims deu minuts, el Sabadell pràcticament no va trepitjar àrea rival. "Ells han estat per sobre del seu nivell habitual en els duels i la defensa del joc directe. Ens ha faltat un punt en la lluita de les segones jugades i per aconseguir quedar-nos la pilota i atacar a camp contrari. Volíem combinar situacions de pressió alta amb altres de defensa en bloc mitjà-baix per tenir espai per transitar, però ens ha costat trobar els homes de dalt. Ens ha faltat amenaça perquè no estiguessin tan còmodes en l'últim terç", analitzava Costa.
Un hàndicap important per a la tornada, però no un resultat impossible. Per la millor classificació en la lliga regular, el Centre d'Esports en tindria prou guanyant de dos gols per a aconseguir la classificació. "En cada pilota ens hi anirà la vida a tots. No hi ha espai al dubte. Sortirem directes al coll com ho fem sempre a casa. Aquest equip està fet per rebel·lar-se davant de l'adversitat. Veníem al partit d'anada, ja tenim resultat, lògicament ens hauria agradat que fos diferent, però ens hauria garantit el mateix: res. Hem de jugar la tornada i hem de guanyar els duels entre tots. Els equips saben que venir a la Nova Creu Alta és com la visita al dentista. Hem lluitat cada jugada com si fos l'última tota la temporada, ara amb el que tenim en joc encara més. Ens deixarem l'ànima i viurem cada minut al màxim", assegurava el tècnic.
"Nosaltres som el nou Sabadell. No tenim una mentalitat derrotista. L'equip ha demostrat el seu caràcter tota la temporada i com vol fer les coses. Hem de generar un context la setmana que ve que tothom sumi. Venir a jugar a la Nova Creu Alta és un suplici per als rivals, ens ho hem guanyat. És la mentalitat d'aquest escut. Tothom ha d'agafar la seva llança i anar a la guerra i ho hem de fer des del futbol, des de la determinació i des del caràcter. Anar pas a pas dins del partit i sortir a fer el primer gol. Som el Centre d'Esports Sabadell i per matar-nos hauran de suar sang. Noranta minuts a la Nova Creu Alta són molt llargs. Estem preparats, sabem què volem fer i què estem disposats a donar. Ara, ens queda lluitar-ho a mort", afegia. Una final per deixar-ho tot. Poc a perdre i molt a guanyar.