David de la Cruz, catorzè i millor ciclista espanyol del Giro d'Itàlia

El millor resultat de la seva carrera al Giro d'Itàlia. Amb 37 anys i entre els rumors d'una possible retirada a final d'any. David de la Cruz va signar una gran actuació a terres transalpines en la seva cinquena participació a la Corsa Rossa. El sabadellenc va finalitzar la prova en catorzena posició en la classificació general i mantenint una gran regularitat, ocupant les posicions capdavanteres pràcticament des de la primera etapa. "No puc demanar més. Lògicament, no tinc el ritme de fa deu anys, però estic molt satisfet de la feina que he fet i de poder estar entre els millors", deia en declaracions a Eurosport el ciclista local.
De la Cruz va tancar la seva participació diumenge, en l'entrada a Roma de l'etapa final del Giro. Ho va fer com a part del pilot capdavanter, però en un recorregut que donava poc marge a les sorpreses. El sabadellenc va aconseguir guanyar un lloc a la classificació en l'última setmana de competició i també es va consolidar com l'espanyol més ben posicionat en finalitzar la cursa, per davant de figures com Enric Mas (32è) o els joves Igor Arrieta (19è) i Markel Beloki (35è). També va ser el millor del seu equip, el Pinarello Q36.5, aprofitant la baixa de Tom Pidcock i acabant per davant de l'australià Chris Harper, que va ser 17è.
Finalment, no hi va haver sorpreses en el vencedor del Giro i el danès Jonas Vingegaard va aconseguir un triomf força solvent. Per darrere, l'austríac Felix Gall i l'australià Jai Hindley. De la Cruz, més enllà del gran lloc a la general, va aconseguir el seu millor resultat en l'etapa 17, amb una gran vuitena posició, però va destacar sobretot per la regularitat amb fins a nou etapes dins del top-25. El temps total del sabadellenc va ser finalment de 83:46:05.
Tot plegat amb una edat avançada per a l'alta competició en un esport com el ciclisme i entre els rumors d'una possible retirada que ja es va mencionar amb força l'any passat. "Soc un amant de l'optimització i de fer les coses bé. L'any passat vaig pensar a retirar-me, però encara tenia fam per poder fer una temporada més a bon nivell. Ho faig perquè encara puc donar el millor de mi mateix, d'aquí va sortir la meva motivació per continuar", afirmava. En els pròxims mesos haurem d'estar pendents de la decisió del sabadellenc. "Podria ser el meu últim any", assegura. De moment, però, afronta "amb confiança la segona meitat de la temporada".