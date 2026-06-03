La Nova Creu Alta, a punt per a un nou 'sold out' en el CE Sabadell - Madrid Castilla

L'afició del Centre d'Esports ha demostrat clarament que creu a remuntar l'eliminatòria de play-off contra el Real Madrid Castilla. El filial blanc es va imposar per 2-0 en l'anada i el missatge, des que va acabar el partit, va ser molt clar per part de la plantilla i cos tècnic: "hem de fer de la Nova Creu Alta un infern". Els socis van retirar més de 6.000 entrades en el termini establert i, en el moment de l'obertura de la venda al públic general, l'estadi ja frega el sold out en menys de 24 hores. L'última actualització situa en més de 9.000 les localitats venudes.
Al web de venda en línia, el gol nord ja s'ha esgotat, el lateral es troba a punt i la tribuna té menys de dos centenars de seients disponibles, mentre que a la grada Lino sí que hi ha més disponibilitat tot i que la previsió fa pensar a poder penjar el cartell de 'no hi ha bitllets' fins i tot abans que les taquilles obrin en les hores prèvies al duel. Es podrien superar els més de 10.500 espectadors de fa tres setmanes davant de l'Antequera, un rècord d'assistència des que tota la graderia té seients. "Volíem veure l'estadi ple i el veurem una vegada més. L'afició ha respost durant tota la temporada i divendres serà el mateix. Ara ens toca a nosaltres retornar-los tot el que ens han donat", diu Albert 'Urri', en roda de premsa.
El migcampista vigatà ha traslladat l'ambició i optimisme de dins del vestidor, molt en consonància amb el sentiment que està transmetent la gent. "L'equip està mentalitzat de donar-li la volta a l'eliminatòria. Juguem a casa i amb la nostra gent. Necessitarem la nostra millor versió i estar molt bé en tots els aspectes del joc. Serà un partit molt diferent del de l'anada i ens hem de fer molt forts per poder treure la situació. Penso que hem de ser conscients que això és molt llarg i hem d'estar vius en tot moment. Haurem d'anar a totes des del primer minut i sense cap mena de precipitació perquè són molts minuts", apunta.
Com a curiositat, per cert, 'Urri' ha estat guardonat per la Penya Sabadell 1975 com a millor jugador de la temporada 25-26 amb el Trofeu Memorial Àngel Pérez, després de les votacions dels seus socis en cada una de les jornades de la lliga. Un reconeixement a un any immaculat del vigatà. "Evidentment, quan et donen un premi així és maco. He d'agrair a la Penya i als seus socis, que m'han votat per rebre el reconeixement. Tenen més de cinquanta anys d'antiguitat i molts d'ells van arribar a veure el Sabadell a Primera. Al final, és la gent que més mereix viure nits com la que tindrem divendres, amb un gran ambient", reconeix.
Dispositiu especial de mobilitat
Davant l'alta afluència prevista per divendres, l'Ajuntament i el Centre d'Esports han activat el pla de mobilitat dels últims partits a la Nova Creu Alta, amb mesures especials de transport i aparcament. Per als que es desplacin en cotxe, s’habilitaran de manera excepcional espais d’estacionament gratuït i hi haurà un dispositiu específic de trànsit i seguretat. Aquests espais se situaran al Club Natació Sabadell del carrer de Sarajevo, al Club Tennis Sabadell, a l’avinguda de Rafael Casanova amb el carrer de Prat de la Riba i, a banda, hi haurà disponibles altres espais d’estacionament habituals propers a la Nova Creu Alta com al carrer de Dublín, a l’entorn del camp de futbol municipal de Can Rull i als carrers de Sarajevo i Budapest.
A més, pel que fa al transport públic, i com a reforç del servei habitual, s’habilitaran tres autobusos de la xarxa de transport urbà que, abans que acabi el partit, ja estaran situats als voltants de l’estadi, a l’avinguda de Lluís Companys. Aquests vehicles realitzaran els itineraris en direcció sud de les línies L4, L5 i L8. D'altra banda, es reforçarà la presència de la Policia Municipal, que regularà el trànsit a l’entorn de l’estadi i facilitarà els accessos als diferents espais d’aparcament. També es comptarà amb el suport de controladors a les bosses d’estacionament, que orientaran els conductors i facilitaran l’entrada i sortida dels vehicles.