El CN Sabadell ja té nou entrenador per a l'equip masculí de waterpolo

L'equip masculí del Club Natació ja té nou inquilí per a la seva banqueta. Tot just uns dies després de l'últim partit de Quim Colet com a tècnic, l'entitat ha anunciat qui el substituirà al capdavant del conjunt sabadellenc. Era un secret de domini públic, de fet, ja se l'havia vist per la piscina en els últims duels de la temporada i, ara, ja és oficial: Albert Español ha estat confirmat com a nou entrenador de l'equip. "Comença una etapa que afronto amb màxima motivació. Em fa molta il·lusió i m'omple d'orgull entrenar una entitat com el CN Sabadell, una de les institucions esportives més importants del país", afirma el tècnic en el comunicat del Club.
Español arriba procedent del CN Echeyde, on ha estat les últimes temporades amb un projecte en construcció que ha aconseguit portar des de la lluita per no baixar dels primers anys fins a la consolidació a la Divisió d'Honor, fins i tot disputant competicions continentals en els darrers temps. El barceloní es va retirar com a waterpolista precisament a les Canàries després d'una dilatada i exitosa trajectòria que va acabar com a entrenador-jugador abans de fer el pas definitiu a les banquetes.
Dins l'aigua, va ser olímpic en dues ocasions amb la selecció espanyola, a Londres 2012 i a Rio de Janeiro 2016. A més, va ser plata al Campionat del Món de Roma (2009) i es va penjar un bon grapat de medalles a diverses competicions internacionals. En clubs, va destacar en diverses etapes a l'Atlètic Barceloneta, amb fins a deu títols de lliga i, sobretot, com a protagonista en l'únic títol de Champions dels mariners, el 2014. També va jugar a equips com Olympiacos, Florentia o Ortigia.
Ara, aterra a Can Llong amb l'objectiu de continuar amenaçant el domini estatal dels mariners, capitanejats per l'excompany d'Español al Barceloneta i a la selecció, Fran Fernández. Pel que fa a la plantilla, el Club, de moment, no ha anunciat res de forma oficial, però els primers rumors ja situen jugadors de renom en l'òrbita de la direcció esportiva com els internacionals espanyols Miguel de Toro o Fran Valera, que podria tornar a casa un any després. Un projecte ambiciós i amb un referent del waterpolo estatal al capdavant. "El CNS és una entitat que sap què significa competir al màxim nivell i que coneix millor que ningú el camí cap a l'èxit. La seva trajectòria i capacitat de mantenir-se entre els millors l'ha convertit en una referència del waterpolo europeu", assegura. Una nova etapa que comença.