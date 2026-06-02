Txell Ferré vola i Eneko Sánchez enlluerna en el seu debut: cinc medalles sabadellenques a la Copa del Món d'artística

A l'espera que se celebri la cita clau, l'Europeu de París del 31 de juliol al 5 d'agost, aquest cap de setmana, Pontevedra va acollir una de les fases de la Copa del Món de natació artística. Una prova en què la selecció espanyola va fer un gran paper sota la batuta d'Andrea Fuentes. Més enllà de l'expectativa per l'estrena de les noves rutines, la competició va tenir un fort segell sabadellenc, amb la participació destacada de Txell Ferré i Eneko Sánchez, esportistes del CN Sabadell.
La Txell és una habitual en categories absolutes tot i la seva joventut. S'ha convertit en una peça clau com a flyer, l'executora d'acrobàcies, i va penjar-se un or en equip lliure (257.5013) i una plata en equip acrobàtic (215.9351), aquesta última al ritme de la ja viral coreografia de Berghain de la Rosalía. "Estic molt contenta, crec que hem fet un gran paper i estem portant l'artística on volem de la mà de l'Andrea, que és una 'crack'", narra.
Ferré, és conscient que cal cuidar cada detall, de fet, en acrobàtica es van quedar molt a prop del Canadà per una penalització en el base mark. És una proposta arriscada i molt enfocada a potenciar la faceta més expressiva i emocional. "Molt millor tampoc podia sortir, no em preocupa gens, estic tranquil·la perquè tindrem temps per acabar de preparar-ho tot, però ja ho tenim molt interioritzat", assegura la manresana que ha destacat el gran ambient que van viure en terres gallegues. "Vaig 'flipar' amb la grada d'animació, havia d'anar bé tant sí com no". La nedadora ha valorat molt positivament l'estrena del seu company Eneko, que ha aconseguit tres medalles de plata.
Amb només setze anys, el sabadellenc va demostrar el seu talent, enlluernant els presents al Complejo Deportivo Rías do Sur, i superant les seves pròpies expectatives. "L'experiència va ser molt guai, no m'esperava fer pòdium, però em va ajudar el fet que també puntuava l'artística i l'expressió, que és el meu punt fort. Ha estat una manera immillorable de provar la categoria".
Sánchez va estrenar-se al duet mixt tècnic amb Carla Lorenzo (210.8792), només superats per la Gran Bretanya, al solo tècnic va quedar-se a un punt del rival italià (229.7325) i per posar la cirereta va segellar el subcampionat en solo lliure (233.8751). En total, l'equip espanyol va sumar nou medalles: quatre ors i cinc plates.