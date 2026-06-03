La Nit del Teixit Empresarial reconeix l’excel·lència, la innovació i el compromís del teixit productiu de Sabadell

La 2a edició dels premis de la Nit del Teixit Empresarial han reconegut aquest dimecres 3 de juny a Heliswiss Ibérica, al Mèrit a l’empresa innovadora; a la Fundació Atendis, al Mèrit a l’empresa amb caràcter social; a Escapa, al Mèrit a l’ús de les noves tecnologies i digitalització; al Restaurant Intrèpid; al Mèrit a l’establiment jove; a Aprestos de Laneria SA, al Mèrit a la trajectòria empresarial; i a l’enginyeria IDP, Menció especial 2026.
Més de dos centenars de persones han assistit a la vetllada, organitzada per l'Ajuntament de Sabadell i celebrada al Teatre Principal, en una iniciativa que per segon any consecutiu ha reconegut el paper de les empreses sabadellenques, els seus empresaris, comerços i comerciants, com a motor econòmic i social de la ciutat, així com a l’excel·lència, a la innovació i al compromís amb Sabadell.
Durant l’acte, conduït pel periodista Josep Palau, i que ha comptat amb diverses actuacions musicals a càrrec de la violinista Núria Grima, s'han atorgat sis mencions dividides en tres grans àmbits –Empresa, Comerç i Distincions Generals– “Aquest és un reconeixement i també una declaració d’intencions: les empreses són fonamentals per avançar. Creeu riquesa, atreieu talent i construïu un Sabadell millor i més pròsper. Quan creix una empresa, creix Sabadell”, ha defensat l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, durant la seva intervenció.
Per la seva part, el secretari general d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Pol Gibert, ha destacat que “Sabadell és una capital econòmica del país. Entre el 2019 i el 2024 el creixement del PIB a Sabadell ha estat per sobre el 20%. Darrere d’aquesta xifra hi ha projectes petits, comerços de barri i empreses que fa molts anys que innoven en mercats molt competitius”.
Dins de l’àmbit empresarial, el Mèrit a l’empresa innovadora ha recaigut en Heliswiss Ibérica, empresa de referència en el manteniment i reparació d’helicòpters (MRO), pionera a Europa en la instal·lació de sistemes avançats d’aviònica i primera companyia del continent en obtenir el nivell D de certificació d’Airbus. En recollir el guardó, el CEO de la companyia, Xavier Domingo, ha destacat que “innovar no és un fet puntual; és una actitud per afrontar els reptes del futur”, especialment en un sector tan regulat com l’aeronàutic.
El Mèrit a l’empresa amb caràcter social ha estat per a la Fundació Atendis, entitat sense ànim de lucre que promou la inclusió laboral de les persones amb discapacitat i que des de fa més de sis dècades desenvolupa la seva activitat a la ciutat. El president sortint de l’entitat, Josep Manel Suárez, i qui s’ha endut l’ovació més destacada de la vetllada, ha reivindicat la importància de la inserció laboral assegurant que “agafem joves que venen de l’escola, els formem i els ajudem a incorporar-se al món laboral”.
La menció al Mèrit a la trajectòria empresarial ha reconegut Aprestos de Laneria (Apreslan) SA, històrica empresa tèxtil especialitzada en tintura i acabats. En la seva intervenció, el CEO del grup Holistex que inclou, entre altres, la companyia Apreslan, Xavier Bombardó, ha atribuït la trajectòria de la companyia a “els valors, el propòsit i les persones”, i ha recordat que el projecte iniciat pel seu avi, i després continuat pel seu pare, Josep Bombardó, s’ha consolidat gràcies al talent i al compromís de diverses generacions.
Pel que fa al comerç, la Nit del Teixit Empresarial ha distingit Escapa amb el guardó al Mèrit a l’ús de les noves tecnologies i la digitalització. Referent en la venda de productes de ciclisme, una tercera part de la seva facturació ja es genera a través del comerç electrònic. Sergi Luque, director general de la companyia, ha definit el premi com “un reconeixement a la nostra trajectòria i un impuls per continuar treballant amb la mateixa força”.
En l’apartat de comerç, el Restaurant Intrèpid ha rebut el Mèrit a l’establiment jove. El projecte gastronòmic impulsat per Ignasi Pérez i Alba Costa ha destacat per la seva aposta per una cuina basada en el producte i la innovació culinària. “Emprendre és conviure cada dia amb angoixes i nervis", però també amb “la voluntat de continuar creixent i aportant valor a Sabadell”.
La Menció Especial 2026 ha estat per a IDP Enginyeria i Arquitectura Iberia, empresa fundada a Sabadell el 1998 i actualment present en més de 52 països. Capdavantera en la implantació de la metodologia BIM i els bessons digitals, la companyia tancarà l’any amb més de 700 treballadors. El seu conseller delegat, el sabadellenc Enric Blasco, ha qualificat el reconeixement de “somni fet realitat”, tot recordant que el projecte va néixer “fa 28 anys amb quatre joves sabadellencs”. En aquesta línia, Blasco ha encoratjat als presents a emprendre perquè “no hi ha vida més bonica que ser empresari. Vam començar quatre persones i avui som 750, de les quals 150 treballen a la nostra estimada ciutat”.