La Cambra rep el Premi a l'Arbitratge i la Mediació

La Cambra de Comerç de Sabadell ha estat distingida amb el Premi a l'Arbitratge i la Mediació en el marc de la V Edició dels Premios Cámaras 2025, atorgats per la Cámara de España, en reconeixement de la tasca desenvolupada a través del servei Pacta Cambra, una iniciativa orientada a oferir a les empreses sistemes àgils, eficients i segurs per a la resolució de conflictes.
L'acte de lliurament va comptar amb la participació de Daniel Calleja, director de la Representació de la Comissió Europea a Espanya, i de José Luis Bonet, president de la Cámara de Comercio de España. Durant la seva intervenció, Calleja va subratllar el compromís de la Unió Europea per reduir la burocràcia que afecta les pimes i per acompanyar-les en els seus processos de transformació, digitalització i millora de la competitivitat. En aquest context, va posar en valor el paper de les cambres de comerç com a agents clau en l'obertura de mercats, la internacionalització i la generació de noves oportunitats de negoci.
Aquest guardó valora el compromís de la Cambra amb la promoció de la cultura de l'acord i la seguretat jurídica en l'àmbit empresarial, així com la seva aposta per mecanismes alternatius de resolució de controvèrsies que afavoreixen solucions consensuades, ràpides i eficaces.
Des de l'ens cameral defensen la "trajectòria destacada" en l'àmbit de la mediació concursal, tramitant més de 3.000 expedients i a la gestió de més de 300 milions d'euros de passius empresarials. Aquesta experiència adquirida ha estat "clau per enfortir Pacta Cambra, avui una eina de confiança per a empreses i professionals en la resolució eficient de conflictes".
Pacta Cambra: solucions àgils per a conflictes
Pacta Cambra dona resposta, entre d'altres, al nou marc normatiu establert per la Llei Orgànica 1/2025, que incorpora l'obligatorietat d'un tràmit de negociació previ a la interposició de determinades reclamacions judicials. El servei ofereix diferents modalitats de mediació i negociació per facilitar la resolució de conflictes civils i mercantils de manera efectiva i amb garanties jurídiques.
Des de la Cambra fan extensiu aquest reconeixement a "totes les empreses, professionals i col·laboradors que han confiat en Pacta Cambra al llarg dels anys. Aquest premi reforça l'aposta de la institució per una justícia més propera, preventiva i eficient, i encoratja a continuar treballant per consolidar la mediació i l'arbitratge com a eines clau per construir relacions empresarials més sòlides, competitives i sostenibles".