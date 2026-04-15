Més formació davant d'una paradoxa: “Tenim indústria i tecnologia, però ens falta el talent per fer-les créixer”

Reduir el desajust entre formació i necessitats reals de les empreses, per aconseguir que el talent arreli a la ciutat i la comarca. Aquest és el principal objectiu del conveni entre l'Ajuntament, Eurecat, la Cambra de Comerç i el Centre Metal·lúrgic, que es reforça fins al 2030, després de quinze anys d'aliança. En un context de canvi tecnològic, globalitat i transformació del mercat, es busca reivindicar el paper de la indústria, trencant tòpics i generant oportunitats de manera efectiva. El Centre de Formació Cal Molins és el punt de referència de la formació i l'espai on han comparegut els agents participants de l'acord aquest dimecres.
Segons les dades, 8 de cada 10 participants en aquests programes de formació ocupacional, han trobat feina. "És una alternativa per formar-se mentre es fa una immersió real en el mercat. La nostra missió és fer el ‘match’ entre empreses i treballadors", afirma Antonio Rodríguez, regidor de Desenvolupament Econòmic, que incideix en la importància de la col·laboració publicoprivada.
La principal novetat enguany és el programa FP Dual de Química i Metal·lúrgia, un projecte principalment adreçat als joves, amb una durada d'un any i una dotzena de participants que s'estan formant a diferents empreses de la comarca. "Entre el 60 i el 75% de les empreses tenen dificultats per trobar talent. A més, fins al 25% del sector del metall es jubilarà abans del 2030 i ja patim la manca de relleu", assegura Montse Vilanova, directora general del Centre Metal·lúrgic. "Podem tenir tecnologia i intel·ligència artificial, però sense persones que la desenvolupin, no serveix de res".
Ja no es busca només mà d'obra, sinó perfils vinculats a la indústria 4.0 i amb diferents capacitats. Segons Ramon Alberich, president de la Cambra de Comerç de Sabadell, es premia la transversalitat. "Avui dia, qualsevol activitat econòmica pot operar a escala local o global, i això obliga les empreses a ser molt més competitives. Necessitem professionals capaços d’entendre dades, tecnologia i processos digitals".
En aquest sentit, el paper de la formació continuada és una de les claus dels últims anys. "La indústria s’ha tecnificat molt de pressa i els perfils professionals s’estan redefinint constantment. La formació ha deixat de ser un moment puntual i ha passat a ser un procés al llarg de tota la vida laboral", apunta Marc Capellades, director d'Eurecat Academy, que ha tret pit dels bons resultats del conveni amb la participació més de 700 alumnes entre els 17 cursos impartits entre el 2022 i el 2025.
Eurecat, Cambra de Comerç, Centre Metal·lúrgic i Ajuntament, coincideixen, doncs, que cal redirigir el missatge: la indústria és una opció estable amb projecció de present i de futur. A Europa s'està produint una reindustrialització i el Vallès vol estar a l'ordre del dia. “Ens trobem amb una paradoxa: tenim indústria i tecnologia, però ens falta el talent per fer-les créixer". Per això, també s'impulsen tallers per fomentar aquesta vocació en perfils cada vegada més joves, com també amb dones, per acostar-se a una necessària paritat de gènere.