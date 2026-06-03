Vallesans i veïns de la rodalia, toca agafar el got i el mocador per gaudir d'una de les èpoques més esperades de l'any a casa nostra. Malgrat que encara no hem entrat en l'estiu, la calor ja es nota i els municipis es preparen per viure la Festa Major, una de les cites marcades en vermell en els calendaris locals. Cerdanyola, amb el Roser de Maig, i Montcada i Reixac, que va tancar la celebració fa pocs dies, ja han gaudit de la cultura popular i els concerts en directe. Els dos municipis han donat el tret de sortida a una agenda farcida. Alguns consistoris han donat detalls de les activitats previstes. En altres casos, els més tardans, només en sabem les dates. Agafeu paper i boli.
Badia, el següent en el calendari
La Festa Major arriba ja a Badia. Serà el 12, 13 i 14 d'aquest mes. Com és habitual, portarà diferents grups en format de tribut que actuaran en directe. Els concerts de gran format tindran lloc al Recinte Firal, amb tres noms que destaquen en el programa: Seguridad Social, Versión Imposible i la Festa Flaix FM són els principals caps de cartell. Tot plegat, arrencarà amb un pregó que comptarà amb dos protagonistes atípics en aquesta mena d'actes. José María Macías Castaño, magistrat del Tribunal Constitucional, i Sebastián Moralo Gallego, magistrat del Tribunal Suprem, faran el pregó de divendres al vespre a la plaça Major.
Programa de la Festa Major de Badia 2026 by diaridesabadell
Sant Cugat tancarà el mes de juny
L'últim cap de setmana de juny, serà el torn de Sant Cugat, que es vestirà de gala de dijous 25 a dilluns 29, coincidint amb la festivitat de Sant Pere. La programació compta amb més de 200 activitats organitzades per una vuitantena d'entitats locals. Alguns dels plats forts seran els concerts, amb noms com The Tyets, Ginestà i Fetus. El pregó tindrà una altra coneguda com a mestra de cerimònies: la meteoròloga santcugatenca de TV3 Gemma Puig. Només cal esperar que el temps respecti la jornada. Com a novetats, el Parc Jove es trasllada al Parc de Ramon Barnils, oferint concerts, un escape room i la Festa Holi. La Festa Major Alternativa s'ubicarà al parc de Can Vernet.
Terrassa, Baberà i Polinyà, al juliol
El primer cap de setmana de juliol hi haurà competència, amb una triple cita destacada a l'agenda. D'una banda, la Festa Major d'Estiu de Polinyà se celebrarà del 3 al 6. El programa inclou actes populars com el correfoc o el correbars. Simultàniament, també es viurà la Festa Major de Barberà, amb una programació que preveu concerts, espectacles infantils, activitats esportives i altres propostes per a tots els públics. La tercera via serà la celebració de Terrassa, que ja té algun nom confirmat. Diumenge 5, The Tyets actuarà novament a la capital egarenca.
Ripollet, Palau-solità i Sant Llorenç per tancar l'agost
També es presenta mogut el tancament del mes d'agost. Ripollet s'omplirà d'activitats, incloent-hi concerts, cercaviles, correfocs i la tradicional Cursa Popular. No faltarà el concert de Versión Imposible o la presència d'una altra cara reconeguda de l'entreteniment català: Quim Masferrer. El mateix cap de setmana, tindrem també festa grossa a Palau-solità i Plegamans i a Sant Llorenç Savall, que porta a Casa Cultura grups per fer moure els malucs als presents.
Un primer cap de setmana de setembre frenètic
Abans de tornar a la rutina, les famílies esperen dies intensos per arrencar el setembre. El primer cap de setmana arriba com sempre carregat d'opcions per gaudir dels espectacles en directe a la comarca. Coincidiran les Festes Majors de Santa Perpètua, Sentmenat, Sant Quirze i Sabadell. De moment, els consistoris guarden silenci sobre la celebració i encara no han transcendit protagonistes.
Castellar, per tancar l'estiu
Un any més, la cirereta del pastís, per a aquells que encara tinguin corda per ballar i saltar, serà la Festa Major de Castellar. Igualment, sense artistes ni grups confirmats.