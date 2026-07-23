Què pots fer aquest cap de setmana al Vallès?

L'estiu no frena l'agenda de molts indrets, que esgoten les programacions abans de penjar el cartell de 'tancat per vacances'. Així, municipis com Castellar, Barberà o Cerdanyola viuen dies amb diferents activitats que omplen els carrers.
Castellar
FemFestival
Data: 24 de juliol
Hora: 21.30 hores
Lloc: Jardins del Palau Tolrà
Detalls: El FemFestival tanca demà l’edició del 2026 amb Alba Carmona, que presentarà el seu darrer disc, ‘Ofrenda’, al costat del guitarrista i productor Jesús Guerrero. El projecte ofereix una col·lecció de cançons que conviden a un recorregut emocional i personal. El concert és gratuït.
Barberà
Revetlla de Sant Jaume
Data: del 24 al 26 de juliol
Lloc: Casc Antic
Detalls: El barri barberenc celebra una nova edició de la Revetlla de Sant Jaume, organitzada pel Grup de Joves del Casc Antic. Els carrers del veïnat acolliran un munt d’activitats per a tots els públics: cinema infantil a la fresca, classe de country, botifarrada, xocolatada, sopar popular, tast de cervesa artesana o les actuacions musicals omplen l’agenda. La revetlla finalitzarà diumenge amb un castell de focs (22 h).
Cerdanyola
Cerdanyola Menuda
Data: 25 de juliol
Hora: 21.30 hores
Lloc: plaça Sant Ramon
Detalls: Finalitzen les activitats de Cerdanyola Menuda amb una sessió de cinema a la fresca amb la pel·lícula ‘Las guerreras K-Pop’. L’entrada és gratuïta.
Sant Quirze
Guerra d’aigua i piscina
Data: 24 de juliol
Hora: De 17 a 19.30 hores
Lloc: Canya Jove Les Fonts
Detalls: Pistoles d’aigua i globus seran protagonistes de la tarda. Tot plegat acabarà amb bany a la piscina. Cal inscripció prèvia. Sant Quirze, a més, no és l'únic lloc de l'entorn vallesà amb iniciatives d'aquestes característiques. A Ripollet, per exemple, l'aigua brollarà al Casal de Joves durant la tarda. A Cerdanyola, el mateix divendres hi haurà 'Pool Battle DJ' a la piscina del Turonet, amb música en directe i ambient refrescant.