A Ginestà i Els Catarres se'ls gira feina aquest estiu: doble cita a casa nostra

Palau-solità i Plegamans ja ho té tot a punt per celebrar una nova edició de la Festa Major, que omplirà els carrers del municipi del 27 al 31 d’agost. Durant cinc dies, la música en directe, la cultura popular, els espectacles familiars, les activitats esportives i les propostes participatives tornaran a convertir el poble en un gran espai de trobada. La celebració arrencarà oficialment divendres amb el tradicional pregó a càrrec de Les Empalmades –Gisela Torras, Emma Agra i Laura López– amb Els Cosins i l’encesa de l'Ajuntament a ritme de “la Trempada”.
La música serà un cop més un dels grans protagonistes. El dijous 27 d’agost, el grup Ginestà oferirà un dels concerts més esperats del programa, mentre que Els Catarres actuaran el dilluns 31 d’agost en un concert familiar que servirà de preludi del piromusical de cloenda. En ambdós casos, se'ls gira feina per tancar l'estiu: dues setmanes després, tots dos noms emergeixen en l'agenda de la Festa Major de Castellar. A Palau-solità, la programació musical també inclou el concert de La Vella Dixieland & Friends, referent del jazz català, així com les tradicionals havaneres amb Port-Bo, un dels grups més prestigiosos del gènere i un dels que més vegades ha participat en la Cantada d'Havaneres de Calella, i el grup local Els Escamarlans.
"Estem molt contents del procés participatiu, en què entitats i joves del municipi han fet la programació de les seves activitats. Sobretot, aquesta programació nocturna, amb un gran cartell", reivindica la regidora de Cultura palauenca, Eva Soler. A més, destaca la presència de tres grups clàssics com Versión Impossible, Los 80 Principales i Hotel Cochambre, que enguany coincideixen a l'Espai Barraques El Corral. L'indret viurà dilluns la Festa Major Petita, amb un format familiar que cedeix el protagonisme als Catarres.
Soler celebra que la nit també tindrà un pes important amb la incorporació del kloaka Sound System, una nova proposta musical que funcionarà de les 17 a les 2 h, amb barra i una programació continuada de música. A més, la Festa Major continuarà apostant per destacats discjòqueis com Charly B B2B DJ Nàtura, i Trapella; combinat amb el talent local amb Anna Ibarz, Petardeo Ketarreo i Martí Ribalta que posaran ritme quan marxi el sol. Com és habitual, tot plegat es tancarà dilluns al vespre amb el tradicional piromusical, que enguany portarà per títol "Batecs de vida", abans del concert que posarà el punt final amb Miquel del Roig. "Fa molts anys que tanca la nostra Festa Major i estem encantats que, mentre vulgui, aquí tindrà el seu espai", tanca la regidora.