Palau-solità accelera per tenir tanatori municipal: "Dignificarà el comiat dels nostres éssers estimats"

Moltes famílies de Palau-solità i Plegamans es veuen obligades a desplaçar-se a altres municipis per fer la vetlla davant la pèrdua d'algun ésser estimat. Aquesta mancança històrica en matèria d'equipaments i serveis ha de quedar resolta aviat. Les obres de construcció del tanatori municipal avancen des d’inicis d’any i encaren el segon trimestre. Segons el calendari presentat per l’empresa concessionària, està previst que les tasques finalitzin durant la primera setmana de març de l'any que ve, complint un termini màxim d’execució de dotze mesos. Aquest espai llargament reivindicat permetrà oferir un servei de proximitat a la ciutadania, que no tindrà la necessitat de moure's per fer el dol. Fins ara, una opció oferta només en una sala de les instal·lacions de Residencial Palau.
La llicència definitiva d’obres es va notificar el 13 de febrer passat i l’acta de comprovació del replanteig i inici de les obres es va formalitzar el 5 de març del 2026, dins del termini previst contractualment. Un cop finalitzada la construcció, el document preveu un termini màxim de tres mesos per equipar les instal·lacions i posar-les en funcionament. Es treballa amb l'objectiu que el nou servei pugui entrar en funcionament aproximadament la primavera del 2027.
El regidor de serveis municipals i eficiència energètica, Sergi Plaza, destaca que “aquest equipament permetrà disposar d’un espai que dignifiqui el comiat de les nostres persones estimades, amb unes instal·lacions modernes, accessibles i integrades en l’entorn”. La ubicació, però, ha generat debat veïnal i també ha obert discrepàncies entre els partits. Per exemple, Junts ha expressat el seu rebuig a la localització triada, al costat del CAP i a pocs metres d'una escola, a més de les instal·lacions esportives. "Una ubicació tan sensible mereixia una reflexió més profunda", sostenen els juntaires sobre el lloc on creix el nou edifici.
Un equipament integrat a l’entorn
Sigui com sigui, des del consistori remarquen que el projecte ha estat concebut amb l’objectiu d’integrar-se de manera respectuosa en l’entorn on s’ubicarà, a la zona de transició entre el polígon industrial de Can Cortès Nord i l’espai natural de la Riera de Caldes. L'equipament tindrà una configuració compacta i una arquitectura pensada per afavorir la relació entre els espais interiors i exteriors, garantint alhora la privacitat dels usuaris i l’entrada de llum natural. També s’ha prioritzat una distribució funcional clara i senzilla, diferenciant els espais d’ús públic de les zones restringides.
Un dels criteris principals del projecte és l’aplicació de solucions constructives sostenibles que permetin assolir una qualificació energètica A. L’edifici incorporarà mesures per reduir la demanda energètica i potenciarà l’ús d’energies renovables i sistemes eficients. A més, el disseny també ha tingut en compte criteris de durabilitat i manteniment, amb l’objectiu de garantir un correcte envelliment de l’equipament i minimitzar els costos de conservació al llarg del temps.