Palau viatja a l'edat mitjana a través del Mercat Medieval

Palau-solità i Plegamans ja està a punt per viure una nova edició del seu Mercat Medieval aquest cap de setmana. Enguany, la cita arriba carregada d’activitats i amb una aposta per la divulgació històrica i l’experiència immersiva. Dissabte i diumenge, l’entorn del Castell de Plegamans, el carrer de Sant Lluís i el parc de Can Linares es transformen en un autèntic escenari medieval. El mercat, obert d’11 a 21 h, comptarà amb parades d’artesania, alimentació i restauració, així com espais dedicats als oficis tradicionals, amb demostracions en directe de llauners, ferrers o terrissaires. També hi haurà atraccions infantils, jocs de fusta i activitats familiars al parc de Can Linares.
Un dels eixos centrals és el campament medieval de recreació històrica, amb activitats continuades al llarg del dia, com demostracions de lluita de cavallers, formacions de batalla i tallers participatius. A més, es programen visites guiades gratuïtes al Castell de Plegamans per descobrir la seva evolució històrica, des del segle XII fins a la seva restauració. Els interessats han d’adreçar-se a l’entrada del Castell on s’organitzaran els diferents grups de visita. La programació cultural es reforça amb cercaviles, espectacles teatrals i música itinerant. Personatges com Ramon de Plegamans actuaran com a fil conductor de les activitats, acostant la història local al públic amb humor i divulgació. Destaquen també les actuacions del grup musical La Torna i les danses orientals de Hawara, així com propostes familiars com contacontes i espectacles de titelles.
Més enllà dels actes programats, durant el cap de setmana també hi ha una Trobada de bèsties, per celebrar el desè aniversari de l’Abraxas. La plantada de bèsties es farà a la plaça de Ca l'Estruch a les 17.30 hores de dissabte. També hi participaran altres figures populars convidades de diferents indrets de la rodalia.