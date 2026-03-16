Desestimat el recurs per frenar els habitatges HPO de Can Riera

El jutjat de Barcelona ha desestimat el recurs interposat per l’Associació de Veïns de la urbanització de Can Riera de Palau-solità i Plegamans contra l’adjudicació de les obres dels habitatges HPO planificats en el barri. El recurs s’adreçava contra la resolució del 28 de setembre del 2023, adoptada pel ple municipal, relativa a la resolució d’al·legacions, l’aprovació definitiva dels plecs i l’adjudicació a l'entitat Fundació Privada Salas. La promotora va rebre la concessió administrativa demanial sobre sòl de titularitat municipal destinada a la promoció, construcció i gestió d’allotjament de protecció pública de caràcter social i assequible a la localitat.
La resolució judicial confirma la validesa del procediment administratiu seguit per l’Ajuntament palauenc en l’adjudicació de la concessió i conclou que l’entitat recurrent no disposa de legitimació activa per sostenir l’acció exercitada, motiu pel qual el jutjat desestima el recurs. La sentència no imposa costes a cap de les parts. Des del consistori han valorat positivament aquesta resolució, que confirma la validesa del procediment administratiu seguit en relació amb aquest projecte d’habitatge protegit.
L'entitat veïnal considera que es tracta d'una decisió “profundament injusta”, lamenten en un comunicat. Aquesta sentència, apunten, aguditza la percepció ciutadana d'indefensió jurídica. En el text, recorden que el consistori es va comprometre amb el Ministeri espanyol i la Generalitat a tramitar un concurs públic per a l'adjudicació, que, denuncien, mai van fer. L'associació vol arribar “fins al final” i assegura que interposarà un recurs d'apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
L'octubre passat, les obres per a la construcció dels 52 habitatges de protecció oficial (HPO) a la zona es van reiniciar. El projecte havia quedat paralitzat a causa d’un altre contenciós presentat pels veïns de Can Riera i les mesures cautelars decretades per la jutgessa per l’absència d’un Pla Especial Urbanístic. El ple del mes de juliol va aprovar definitivament el nou document per desencallar la qüestió i començar els treballs, ara ratificats.