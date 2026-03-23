Recuperen una moto sostreta que s'anunciava en una plataforma de compravenda

Agents del Cos de Mossos d’Esquadra de la comissaria de Santa Perpètua de Mogoda van recuperar el 19 de març, a Palau-Solità i Plegamans, una motocicleta sostreta el passat mes de febrer a Mataró. Posteriorment, van detenir un home de 37 anys com a presumpte autor del robatori. La intervenció es va iniciar quan el propietari del vehicle va alertar que havia localitzat la seva motocicleta anunciada en una plataforma de compravenda. Davant d’aquesta informació, els agents van organitzar un dispositiu amb efectius de paisà i uniformats que es van desplaçar al punt de trobada acordat amb el venedor, al municipi de Palau-Solità i Plegamans. Un cop al lloc, van localitzar la motocicleta estacionada a la via pública.\r\n\r\nDurant les comprovacions, els agents van identificar dues persones relacionades amb la presumpta venda del vehicle. Una d’elles va oferir explicacions contradictòries sobre l’origen de la motocicleta, motiu pel qual va ser detinguda com a presumpte responsable del robatori. El vehicle va ser traslladat al dipòsit municipal i posteriorment retornat al seu propietari. La investigació continua oberta.\r\n