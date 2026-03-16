"El titella català és una tècnica única en el món i cal reivindicar-la"

Un any més, Palau-solità i Plegamans serà l’epicentre de la Diada Mundial Titellaire 2026 a Catalunya, la celebració internacional impulsada per la UNIMA (Unió Internacional de la Marioneta) que se celebra arreu del món cada 21 de març. Divendres i dissabte, el municipi acull una programació especial amb activitats obertes a tota la ciutadania. Els actes principals tindran lloc al Museu Internacional dels Titelles de Catalunya (MIT), així com en diversos espais de la localitat, i inclouran espectacles, tallers, exposicions, cercaviles, homenatges i activitats comunitàries adreçades a públics de totes les edats.
"És una iniciativa pensada per donar visibilitat als titelles. Ens posem d'acord per fer diferents activitats i celebracions en el marc de la jornada", resumeix Teia Moner, directora del MIT i presidenta d'UNIMA a Catalunya, una agrupació fundada a Praga fa més d'un segle. La societat palauenca es bolca amb la proposta, que arriba des de les escoles fins als equipaments de gent gran. També atrau els professionals del sector, que tenen a la comarca un punt de trobada. "La diada se celebra a moltes ciutats i és un orgull que es pugui fer aquí. És un món al qual costa donar visibilitat i fer que la gent conegui aquest vincle amb l'univers titellaire. Hi ha moltes accions prèvies als actes centrals", afegeix la portaveu sobre un projecte que interpel·la diversos col·lectius.
Tot plegat, sosté Moner, té un vessant educatiu, cultural i patrimonial. Un rerefons explicat per personatges amb un missatge dirigit al públic. "Ens interessen molt els joves. Surten encantats amb les iniciatives que es fan", apunta. Un dels formats és el teatre Lambe Lambe, amb petits ninots i objectes que estan acompanyats per un relat i música dins una caixa escènica. Refermar el segell local també és un repte. "El titella català és una tècnica única en el món, que es manipula amb tres dits al cap i dos que són les mans. S'està perdent aquesta tècnica i, per això, la volem reivindicar. Volem presentar un projecte a la UNESCO perquè sigui Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, com ja passa amb altres tècniques". Enguany, la cita servirà alhora per homenatjar figures clau en el sector, com Josep Maria Carbonell.
Palau-solità i Plegamans ja respira l'esperit titellaire. Establiments comercials i institucions locals ja acullen les divertits putxinel·lis. La inauguració oficial es farà el dia 21 a les 10 del matí a la Biblioteca l’Alzina amb parlaments per part del MIT, la regidora de cultura, Eva Soler, i la regidora d’Educació, Helena Pou. El tema internacional d’aquesta edició és “Celebració de la llum de la vida. El somni de la hiena”, amb manifest oficial del mestre titellaire malià Yaya Coulibaly. La lectura del manifest tindrà lloc el 20 de març a les 17 hores al Museu Internacional dels Titelles de Catalunya i anirà a càrrec del popular titella MIC de TV3. La majoria d’activitats són gratuïtes, a excepció de l’espectacle “Les Cotton” de la companyia Anita Maravillas, que es representarà al Teatre de la Vila.
La celebració compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, CIATRE i el MAE-Museu d’Arts Escèniques de Catalunya. L'objectiu, tal com expressa el leitmotiv de l'edició, la titella exerceix d'origen simbòlic de la vida i esdevé instrument de transmissió cultural.