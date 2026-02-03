Palau-solità tala diversos arbres per evitar el risc de caiguda

Palau-solità mou fitxa per evitar incidències vinculades als arbres i les inclemències meteorològiques. Aquest dimarts, els operaris han començat la tala, per motius de seguretat, de catorze pollancres situats a l’illa central de l’avinguda de l’Ebre. Aquesta alineació d’arbres va ser plantada fa vint anys, amb un total inicial d'una cinquantena exemplars. Com a mesura de reposició i millora del verd urbà, en les pròximes setmanes es plantaran vint nous arbres a l’illa central de l’avinguda. Paral·lelament, aquest mes de febrer s’iniciarà la plantació d'uns vuitanta exemplars més en escocells i parcs de diferents punts del municipi.
El pollancre és un arbre de ribera i de fusta tova que, en condicions de cultiu urbà (dins d’escocells i en un medi alterat com el de l’avinguda de l’Ebre) té una esperança de vida limitada, d’entre 15 i 30 anys. La seva fragilitat estructural, l’estat de salut dels exemplars i l’elevada freqüència de pas de persones en aquest vial feien que el risc associat a aquests arbres fos elevat. De fet, en episodis recents de pluja i vent, l’any 2025, se’n van talar alguns que ja eren morts i presentaven un potencial perill de caiguda. "En la gestió de l’arbrat urbà mai existeix el risc zero i en aquest cas s’ha considerat que calia prendre mesures preventives", sostenen des del consistori.
La decisió s’ha pres en el marc de la gestió habitual del Servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament, basada en processos sistemàtics d’inspecció i avaluació del potencial de l’arbrat de causar danys a persones o béns. A més, durant els anys 2025 i 2026 s’està elaborant el Pla de gestió de risc de l’arbrat urbà de Palau-solità i Plegamans, subvencionat al 100% per la Diputació de Barcelona, que aporta dades històriques i tècniques per a la presa de decisions com aquesta.