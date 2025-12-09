Reubiquen els infants després del tancament de l'escola bressol esquitxada per les denúncies d'abusos

Palau-solità i Plegamans va quedar colpit fa unes setmanes per diverses acusacions de famílies que van denunciar als Mossos d'Esquadra una treballadora d'una escola bressol municipal per presumptes maltractaments als infants. La comunitat educativa es va manifestar fa un mes per condemnar la situació viscuda, en un capítol que continuava obert a l'espera de reubicar les criatures que havien deixat l'equipament després que esclatés el cas. Ara, les escoles bressol municipals El Sol i Patufet han acollit trenta-dos infants que fins ara assistien a La Moixaina, escola bressol privada que ha cessat l’activitat. Davant aquesta situació, l’Ajuntament amb els equips educatius de les dues escoles bressol municipals han treballat per garantir una transició segura, acurada i respectuosa per a totes les famílies.
Per dur a terme l’acollida dels nous infants, el consistori ha hagut de gestionar amb els serveis territorials del Departament d’Educació de la Generalitat augments puntuals de ràtios, l’adequació d’aules i l’increment de la plantilla de personal laboral en la categoria d’Educador/a Auxiliars en tres persones més (que es va aprovar en el ple de novembre, per unanimitat, i que suposa un increment de més de 120.000 euros en el capítol 1, de personal, del pressupost del 2026); un esforç tècnic, econòmic i de les direccions de les escoles bressol, amb la convicció de l’equip de govern que calia donar suport a les famílies i actuar sobre aquesta situació sobrevinguda en el menor temps possible.
L’alcalde, Oriol Lozano, ha destacat la implicació i la màxima celeritat amb la qual s’ha actuat des de l’Ajuntament per donar resposta a la situació, en col·laboració amb els serveis territorials d’Educació. El procés ha obligat a adequar aules i obrir-ne una de nova, fent la selecció i contractació de les tres noves educadores. Així, el batlle ha volgut també agrair a les direccions de les dues escoles bressol municipals, Patufet i El Sol, i als equips tècnics i de recursos humans de l’Ajuntament, l’esforç per haver fet possible l’acollida d’aquests infants al més aviat possible. Des del Govern local destaquen que tots els infants residents a Palau-solità i Plegamans han pogut accedir a una plaça en una de les dues escoles bressol municipals.
El dilluns 1 de desembre, els infants d’I1 i I2 van iniciar el procés d’adaptació a les escoles bressol El Sol i Patufet. En aquesta primera fase, les famílies han pogut entrar a l’aula amb els infants i compartir una estona amb l’educadora i la resta de canalla, facilitant una incorporació progressiva i emocionalment segura al nou entorn educatiu. Paral·lelament, la nova aula de nadons -que serà la darrera a incorporar-se- també ha iniciat el seu procés de contacte. Les famílies ja estan realitzant les entrevistes inicials amb l’educadora i participant en les primeres trobades d’acostament, amb l’objectiu de crear un clima de confiança que faciliti l’entrada progressiva dels més petits al centre.
Tot i que encara hi ha famílies que estan fent els tràmits de matrícula, s’han incorporat trenta nous infants a les escoles bressol municipals: a l’EBM Patufet s’han incorporat nou infants d’I0, sis infants d’I1 i cinc infants d’I2; a l’EBM El Sol s’han incorporat cinc infants d’I1 i set d’I2. En total, 32 infants. Per a l'admissió, s’han tingut en compte els criteris que habitualment s’apliquen, com ara la prioritat per tenir germans al centre o la proximitat al domicili familiar. En un dels grups es va realitzar un sorteig per adjudicar les vacants, per manca de places. Les famílies que no van obtenir plaça en aquest sorteig van ser dirigides a l’escola bressol El Sol.