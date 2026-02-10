Una comunitat energètica municipal per estalviar-se 200 euros anuals en el consum a les llars

Palau-solità i Plegamans vol posar en marxa aquest 2026 la seva primera Comunitat Energètica Municipal. Es tracta d'un dels grans eixos del mandat, que ara s'ha començat a explicar a la gent. De moment, l'acollida i la implicació del poble ha sorprès el govern local. "Ha generat molt interès en gran part de la ciutadania. No només per l'estalvi econòmic, sinó per la sobirania energètica que comporta. Aspectes com la descarbonització o la transició energètica. Elements que hem defensat durant aquests anys", destaca el regidor d'Economia, Serveis Municipals, Innovació i Eficiència Energètica, Sergi Plaza. La comunitat amb la qual està treballant l’Ajuntament disposarà, en una primera fase, de la potència fotovoltaica generada en tres instal·lacions municipals. Segons els primers càlculs, s'oferiran unes 159 places d’1 kW cadascuna destinades a veïns del municipi. S’espera que s’obri el període de sol·licituds durant el tercer o quart trimestre d'aquest any i que la comunitat pugui engegar a finals del 2026. Tot plegat, amb la col·laboració i assessorament de la Diputació de Barcelona i l’empresa de consultoria en transició energètica Panglos.
Per optar-hi, caldrà presentar la sol·licitud de participació quan s’obri el període i un cop publicades les bases; s'haurà de ser titular d’un punt de subministrament elèctric, disposar d'un comptador de telemesura i trobar-se a menys de 2.000 metres d’una de les instal·lacions contemplades. Un cop adjudicada la llicència d’ús -d’1 kW de potència per habitatge- i l’assignació d’un coeficient de repartiment, que determinarà quina part de l’energia generada es destina a cada usuari, l’estalvi directe es reflectirà a la factura de la llum, gràcies a l’energia autoconsumida i a la compensació d’excedents. L’estalvi anual s’estima pròxim als 200 euros per usuari, variable segons els hàbits de consum. Amb tot, s’establirà el pagament d’una taxa municipal vinculada a la llicència d’ús, estimada en uns 49 euros anuals, que caldrà restar a aquest 'benefici'.
Els consums es gestionaran a través del comptador intel·ligent de cada usuari, i el consistori facilitarà una aplicació de monitoratge perquè cada família vegi, en temps real, l’energia assignada i l’estalvi generat. El mirall, explica Plaza, és Caldes. "És l'exemple més important i pròxim en la creació d'una comunitat energètica així, distingida amb diversos reconeixements. Des del principi del mandat, s'ha treballat molt per crear-ho aquí", expressa el responsable, que afegeix que s'han demanat recursos econòmics per poder tirar endavant la iniciativa. "Hem de crear les bases que regiran els processos en les sol·licituds i el marc on s'agafarà. De moment, només hi ha un edifici. En la resta, o s'estan col·locant les plaques o s'estan gestionant permisos", matisa. L'objectiu és començar amb uns 150 usuaris, però l'horitzó dibuixa una ampliació del nombre de beneficiaris un cop la logística ho permeti. Des de l'executiu es mostren optimistes que els paràmetres amb què treballen són assumibles i que existeix un coixí econòmic que garanteix el manteniment i la part administrativa de la gestió. "Creiem que arribarem bé als llindars de consum fixats", sosté.
La comunitat energètica local és una forma de gestió col·lectiva que permet que diferents usuaris -particulars, comerços o equipaments- comparteixin l’energia renovable generada en instal·lacions fotovoltaiques pròximes. En el cas de Palau-solità, en una primera fase provindria del Pavelló municipal d’esports Maria Víctor, l’institut Folch i Torres i la instal·lació esportiva municipal de Can Falguera. El govern local reitera que el projecte és una oportunitat de reduir la factura energètica i aconseguir una major independència i sobirania energètica; estar menys exposats a la pujada dels preus i consumir energia local i autogestionada provinent de fonts renovables. La previsió és que un cop obert el termini, les sol·licituds superin les places vacants, havent d'habilitar una llista d'espera. "Això també s'haurà de preveure a les bases", tanca el regidor. El projecte encara la part decisiva.