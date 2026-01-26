ARA A PORTADA

Les intervencions arqueològiques a la Comanda Templera i al Castell de Plegamans revelen detalls del seu passat

La restauració de l'edifici de Santa Magdalena està prevista al llarg d'aquest any

  • Capella de Santa Magdalena o Comanda de Palau
Publicat el 26 de gener de 2026 a les 17:00

Els dies 11 i 12 de desembre de l'any passat es van dur a terme les tasques d’excavació i documentació arqueològica a l’extrem sud del cos de la Comanda Templera. En el marc d’aquesta intervenció, s’ha excavat i documentat el forn annex al cos restaurat l’any 2024, així com un dipòsit associat a l’edificació. Aquests treballs han permès aprofundir en el coneixement de l’evolució constructiva de la Comanda al llarg dels anys i identificar diverses estructures que evidencien els canvis en la funcionalitat de l’edifici, especialment el seu ús com a habitatge domèstic. L’excavació del forn annex al cos sud és un pas clau per poder iniciar la restauració d’aquest element arquitectònic, prevista al llarg de l’any 2026.

D’altra banda, els dies 22 i 23 de desembre es va realitzar la documentació arqueològica de dues estructures més: una situada sota la torre del Castell de Plegamans i una altra sota l’auditori de l’Escola Municipal de Música. Tot i que aquestes estructures havien estat excavades en campanyes anteriors, la intervenció recent ha permès completar-ne l’estudi mitjançant l’elaboració d’una memòria científica i una documentació fotogramètrica i geoespacial amb escàner làser. La nova documentació facilita als arqueòlegs relacionar l’ús d’aquestes estructures com a dipòsits amb l’etapa en què el Castell de Plegamans funcionava com a residència vinculada a l’explotació agrícola i ramadera, aportant així noves dades rellevants per a la interpretació històrica del conjunt patrimonial del municipi.

