El ple municipal de Palau-solità i Plegamans va aprovar el mes d’abril passat la creació de la Regidoria de la Llengua Catalana, que neix amb l’objectiu de reforçar les polítiques municipals de promoció de l’ús social del català i desplegar els compromisos adquirits pel municipi en el marc del Pacte Nacional per la Llengua. La proposta va aterrar en seu política el febrer passat, quan el grup PSC-CP va presentar una moció per a l'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua, a la qual va donar suport el govern local, liderat per ERC. La nova regidoria està encapçalada per Helena Pou i s’integra dins de l’àrea d’Un Poble Participatiu, liderada per la quarta tinença d’alcaldia d’Ignasi Fargas.
L’alcalde, Oriol Lozano, va defensar la importància de “donar visibilitat a la llengua” i va remarcar que “l’Ajuntament hi té un paper fonamental i ha de fer un pas endavant en la promoció de la llengua i la cultura catalanes”. En la mateixa línia, Pou confia que la nova àrea permetrà assegurar un lideratge polític clar en aquest àmbit. "Tenim un compromís molt gran amb la llengua. És un espai de coordinació i d'impuls de polítiques", sintetitza. Els primers moviments s'orienten a la creació del RULC (Reglament municipal d'ús de la llengua catalana), una eina existent en altres localitats. "Parlant amb el Consorci, vam entendre que seria interessant començar per aquí", exposa la responsable. La voluntat és revertir una realitat detectada en diferents entorns. "Vas als parcs i patis d'escoles i sents molt poc català. Fins i tot infants que a casa parlen en català, a l'escola parlen entre ells en castellà", adverteix Pou sobre el repte actual.
En aquest context, a finals de maig es va celebrar una reunió de treball entre la regidora i la directora del Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Sabadell, Elisabet Palomés. També hi van participar la tècnica municipal Esther Daza i la del Servei Local de Català, Xènia Piquer. Durant la trobada es van abordar les línies de col·laboració en el marc dels Plans d’impuls municipal i es va presentar el Pla d’actuació 2026-2028, amb l’objectiu de coordinar accions i reforçar les polítiques lingüístiques al municipi. El català vol guanyar pes en la societat palauenca.