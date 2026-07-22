Armes de foc amagades al Vallès: localitzats dos arsenals amb llançacoets, material de guerra i munició

Els Mossos d’Esquadra de la DIC –Divisió d'Investigació Criminal–, en coordinació amb la Policia Nacional, han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d’armes i munició i han detingut nou persones en una operació que ha permès localitzar dos dipòsits d’armes amb més d’una quarantena de pistoles, una arma de guerra (llançacoets) i abundant munició. L’operació és el resultat d’un procés complex per fer caure la banda que ha durat prop de sis mesos, en el marc del qual s’ha pogut acreditar l’activitat de l’organització criminal desmantellada i identificar els seus principals responsables. La investigació, iniciada el gener d'aquest any i explotada el 7 de juliol, ha permès destapar un entramat liderat per un home, que operava des de la presó amb el suport de familiars i altres col·laboradors per gestionar la compra per encàrrec d’armes de foc.
En el dispositiu policial desplegat aquest mes, es van practicar una desena d'escorcolls. La xarxa esquitxa directament la nostra comarca. Les entrades es van ser en domicilis de les localitats vallesanes de Badia i Montcada i Reixac, a més d'altres municipis de l'entorn com l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Canovelles, Piera, Reus i el Pla del Penedès. Un dels escorcolls va ser a la cel·la del centre penitenciari on continua pres el principal investigat. Com a resultat, els agents van arrestar cinc homes i quatre dones, d’entre 20 i 48 anys, vinculats als fets. En els darrers moments, la investigació de la DIC va coincidir amb una altra que duia a terme la Policia Nacional, que tenia identificat un proveïdor d’armes i munició, com també altres grups criminals de fora de Catalunya. La coincidència en l’objectiu en l’àmbit de la Subcomissió de Policia Judicial de Catalunya, un òrgan de coordinació paral·lel al CITCO, va propiciar la creació d’un Equip Conjunt d’Investigació sobre el cas.
Durant les entrades, els agents van localitzar dos immobles amb una gran quantitat d’armes de foc. En l’entrada realitzada conjuntament amb la Policia Nacional es van intervenir 38 pistoles d’imitació a la marca Glock, 140 projectils i diners en efectiu. En un altre immoble els investigadors de la DIC van localitzar un segon dipòsit amb un ampli arsenal on destaquen una arma de guerra tipus llançacoets, un revòlver, quatre escopetes, dues armilles antibales i un escut balístic, a més d’abundant munició de diferents calibres –un miler en el total dels escorcolls–. En altres immobles també es va localitzar un altre revòlver, armes detonadores, carregadors, un dispositiu Taser i una granada de mà inerta. A part dels elements balístics els agents també van intervenir 12.000 euros en efectiu i diversos dispositius de telefonia mòbil.
El dispositiu policial va comptar amb l’activació d’uns 130 efectius amb agents d’investigació, ARRO, BRIMO, GEI, TEDAX, Científica, Canina, Drons i Seguretat Ciutadana i personal d’investigació de la BPPJ i dels GOES de la Prefectura de Catalunya de la Policia Nacional, a banda de serveis sanitaris. Sis de les nou persones detingudes van passar a disposició judicial el 9 de juliol. Se les relaciona amb delictes de pertinença a organització criminal i de tinença, dipòsit i tràfic d’armes de foc. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Els primers moviments de la DIC van començar arran de la informació obtinguda en el marc d’una investigació prèvia sobre una altra organització criminal. Aquestes indagacions van permetre identificar un home que actuava com a principal intermediari en el tràfic d’armes.