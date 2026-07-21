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VÍDEO | Graven un conductor fent avançaments pel voral dret a gran velocitat a l'AP-7

Sant Cugat del Vallès

La situació es va viure a l'altura de Sant Cugat

  • Un avançament pel voral de l'autopista a gran velocitat -
Publicat el 21 de juliol de 2026 a les 12:57

L'ús de càmeres en alguns vehicles que circulen per les carreteres permet capturar imatges de conductes incíviques i delictives al volant. Moltes es produeixen en la xarxa viària vallesana i no passen desapercebudes a les xarxes socials, amb perfils com el de '@circuliperladreta' encarregats de difondre-les. Una d'aquestes maniobres de risc viscudes recentment ha estat a l'AP-7, a l'altura de Sant Cugat del Vallès.

Tal com mostren les imatges enregistrades, els vehicles circulen a la velocitat màxima permesa i amb un trànsit força fluid. Tots menys el conductor d'un Toyota que decideix avançar pel voral dret a gran velocitat, posant en risc la seguretat de la resta d'usuaris de la via. El compte d'Instagram denuncia "una maniobra completament temerària" que hauria pogut acabar en un accident greu si algun dels vehicles hagués necessitat efectuar una maniobra evasiva o una aturada d'emergència al voral. La situació no ha passat desapercebuda i ha generat una allau de reaccions en la publicació. La majoria, amb comentaris de condemna i rebuig contra l'actitud mostrada al volant.

 

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