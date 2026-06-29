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Mor un jove de Sant Cugat en un accident de trànsit

Sant Cugat del Vallès

El succés va tenir lloc dissabte al passeig d'Olabarria 

  • El 112, visible en un cotxe dels Mossos
Publicat el 29 de juny de 2026 a les 15:58

Un jove de 32 anys i veí de Sant Cugat del Vallès va morir dissabte passat en el marc d'un accident de trànsit al passeig d'Olabarria amb la carretera de Vallvidrera. El conductor va impactar contra un fanal de la via pública, amb conseqüències fatals. Segons assenyalen fonts municipals, s'investiga si l'home va tenir algun problema previ a l'accident. Tal com apunten alguns indicis, s'estudia si la víctima va pati algun problema de salut abans de l'impacte mortal. 

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