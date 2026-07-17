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Una treballadora de la llar, detinguda per robar joies i diners en domicilis de Sant Cugat

Sant Cugat del Vallès

Hi ha una segona persona arrestada que l'hauria ajudat a fer les operacions

  • Llums encesos d'un cotxe dels Mossos
Publicat el 17 de juliol de 2026 a les 09:16

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues dones, de 41 i 36 anys, per la seva presumpta implicació en una sèrie de robatoris de joies i diners en diversos domicilis, entre els quals n'hi ha de Sant Cugat del Vallès. El valor total dels objectes sostrets ascendeix a prop de 390.000 euros. La investigació es va iniciar arran de la denúncia d'una de les víctimes i ha permès identificar sis persones afectades en habitatges de Barcelona, Sant Cugat del Vallès i Sant Pere de Vilamajor. Segons els Mossos, la principal investigada treballava com a empleada de la llar i hauria aprofitat la confiança dels propietaris per sostreure joies i diners en efectiu entre els mesos de febrer i juny d'aquest any.Els investigadors sostenen que, un cop aconseguia les joies, actuava amb la col·laboració d'una segona dona per vendre-les en establiments de compravenda d'or.

Les operacions de venda que s'han pogut acreditar els haurien reportat uns ingressos de 37.700 euros. La principal investigada va ser detinguda el 4 de juny en un dels domicilis on treballava. Durant l'actuació policial, els agents van recuperar una desena de peces de joieria, entre cadenes d'or, anells i arracades, i també van localitzar un tiquet d'una botiga de compravenda que va ser determinant per avançar en la investigació.

Les gestions posteriors han permès atribuir nous fets a les dues arrestades i recuperar part de les joies sostretes, que ja han estat retornades a les víctimes. Les dues dones van ser detingudes definitivament el 13 de juliol. A la principal investigada se li atribueixen un delicte de robatori amb força i sis delictes de furt, mentre que la segona està investigada per dos delictes de receptació. Totes dues van passar a disposició judicial el 15 de juliol.

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