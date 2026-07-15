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Detinguts dos homes vinculats a quatre estrebades de cadenes d'or a Sant Cugat del Vallès

Sant Cugat del Vallès

Els Mossos els atribueixen també robatoris a Castelldefels i Viladecans, i investiguen si podrien estar relacionats amb altres fets similars arreu de Catalunya

  • Un cotxe dels Mossos d'Esquadra al carrer
Publicat el 15 de juliol de 2026 a les 10:12

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes, de 29 i 36 anys, com a presumptes autors de diversos robatoris violents pel mètode de l'estrebada, quatre dels quals s'haurien comès a Sant Cugat del Vallès. Els arrestats també estan relacionats amb un robatori a Viladecans i diversos fets ocorreguts a Castelldefels, municipi on es va iniciar la investigació. La detenció es va produir el passat 8 de juliol a Castelldefels, després que un agent dels Mossos fora de servei identifiqués els dos sospitosos abans que tornessin a actuar. La investigació s'havia posat en marxa arran de diversos robatoris de cadenes d'or comesos en aquesta població.

Segons han informat els Mossos, les càmeres de seguretat van permetre reconstruir el seu modus operandi. Els dos homes actuaven conjuntament i escollien principalment víctimes d'edat avançada. Mentre un vigilava l'entorn i seleccionava la víctima, l'altre s'acostava, li arrencava la cadena d'or d'una estrebada i fugia ràpidament amb un patinet elèctric. Les gestions posteriors van permetre atribuir-los també un robatori a Viladecans i quatre més a Sant Cugat del Vallès, tots amb el mateix patró d'actuació.

Els investigadors consideren que els detinguts es desplaçaven des de l'Hospitalet de Llobregat fins als municipis on cometien els robatoris amb un turisme, que utilitzaven per transportar el patinet elèctric i canviar-se de roba després dels fets. Un dels arrestats assumia les tasques de suport logístic i selecció de les víctimes, mentre que l'altre era qui executava les estrebades. La investigació continua oberta per esclarir si els dos homes podrien estar implicats en altres robatoris violents amb el mateix modus operandi comesos en altres punts de Catalunya. Els dos detinguts van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Gavà.

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