El recàrrec a la taxa turística ha de sumar uns 600.000 euros a les arques de Sant Cugat

Sabadell no és l'únic municipi de la comarca que ha obert les portes a aplicar el recàrrec sobre la taxa turística. El ple de juliol de Sant Cugat també ha apostat per implantar aquest 'extra' en l'impost per a l'estada en establiments turístics de la ciutat. El Govern local destaca que la mesura s'ha treballat des de la regidoria i l'equip de turisme, amb un impacte en les arques municipals. Segons es desprèn de la sessió, la decisió permetrà recaptar uns 600.000 euros a l'any. El suplement comporta un increment d'entre 0,80 i 4 euros per persona i nit, segons el tipus d'allotjament. En total, a la localitat santcugatenca hi ha una desena d'hotels, amb més de 1.500 de places hoteleres, segons dades de l'Ajuntament.
La proposta va tirar endavant amb els vots a favor de l'equip de govern (Junts i ERC), PSC, CUP i En Comú Podem, mentre que l'extrema dreta i el Partit Popular van votar en contra. Les formacions favorables a la moció reivindicaven l'impacte que pot tenir en clau local, amb una ordenança fiscal específica fruit de l'acord al qual es va arribar al Parlament de Catalunya. El febrer passat, l'òrgan de la Generalitat va aprovar la llei que permet afegir aquest increment a cada consistori. Des de la CUP, el portaveu Marco Simarro va demanar que els diners recaptats es destinin a polítiques d'interès general, recordant que l'objectiu ha de ser millorar el mercat de l'habitatge i mitigar l'exclusió residencial. “No entendríem que no fos així, donada la situació a Sant Cugat”, deia el cupaire, que exigeix compromisos ferms en aquest àmbit.
Entre les crítiques, el portaveu popular Álvaro Benejam considerava que les empreses turístiques ja paguen prou impostos i expressaven els seus dubtes que la mesura suposi beneficis reals en les empreses locals. Des de l'executiu, el regidor d'Economia, Carles Brugarolas, va remarcar que la pressió fiscal en aquest mandat ha baixat i refermava la conveniència del recàrrec.