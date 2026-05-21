ARA A PORTADA

Badia del Vallès

Seguridad Social, Versión Imposible i Festa Flaix FM desembarquen a Badia

La Festa Major del municipi es farà del 12 al 14 de juny

  • Integrants del grup Seguridad Social -
Publicat el 21 de maig de 2026 a les 11:24

La Festa Major de Badia, que es farà del 12 al 14 de juny, comptarà amb els grups Seguridad Social i Versión Imposible, i amb la Festa de Flaix FM. Són els principals caps de cartell d'una celebració que comptarà amb altres noms propis. Com cada any, el tret de sortida el donarà el pregó, divendres 12, amb la participació de dues personalitats de Badia que el consistori revelarà en els pròxims dies.

Amb més de 10 anys de trajectòria, Versión Imposible oferirà dissabte un espectacle amb un repertori d’èxits molt variats del pop i del rock, des de Camilo Sesto a Bad Gyal, passant per Estopa, ABBA, Fito, AC/DC i Maluma, amb un enfocament festiu i humorístic, per assegurar la diversió. Després, la Festa Flaix FM punxarà els èxits dance més actuals, seleccionats pels discjòqueis de l'emissora. Diumenge, els històrics Seguridad Social desembarcaran a la localitat vallesana per tancar la festa. La cirereta arriba amb la posada en escena d'un grup històric del rock espanyol, de José Manuel Casañ, que farà parada a Badia dins de la gira de presentació del seu nou disc Voy a Marte. De bon segur que també sonaran grans èxits com Chiquilla, Comerranas Quiero tener tu presencia.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades