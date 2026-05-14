Badia del Vallès

VÍDEO | Graven un ciclista circulant en plena C-58 pel carril del mig

L'escena va tenir lloc a l'altura de Badia

Publicat el 14 de maig de 2026 a les 09:31
Actualitzat el 14 de maig de 2026 a les 11:36

La xarxa viària deixa cada dia imatges sorprenents per als conductors de les carreteres vallesanes. Una d'aquestes escenes s'ha viscut aquesta setmana a la C-58, a l'altura de Badia del Vallès. El moment va ser gravat per diversos usuaris. Circuliperladreta, un dels perfils que es fa ressò habitualment d'aquestes situacions, ho ha compartit a les xarxes socials.

Tal com relata el compte a Instagram, diversos conductors es van posar les mans al cap en veure un ciclista circulant per l’autopista. "I no pas pel voral, com s’ha vist en altres ocasions, sinó entre el segon i el tercer carril, generant una situació de risc molt elevada per a ell mateix i per a la resta d’usuaris", alertaven en la publicació. El vídeo ha despertat comentaris de tota mena a les xarxes. La majoria, criticant una conducta irresponsable i perillosa. Altres, qüestionaven l'estampa amb ironia: "Ja tenim el Tour aquí!".

 

 

