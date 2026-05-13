Operatiu contra les connexions de llum punxada a Badia

La Policia Local de Badia ha dut a terme aquest dimecres al matí una operació contra les connexions fraudulentes de llum. Concretament, els agents del cos han actuat a pisos d'un total de quatre blocs situats al carrer de Porto, l'avinguda de la Mediterrània i la de Burgos. Segons ha informat el consistori, el servei ha fet les tasques de desconnexió a la xarxa elèctrica sense cap incidència. En aquest sentit, l'Ajuntament remarca que el dispositiu forma part de les actuacions que la Policia Local està duent a terme a la localitat per millorar la seguretat, el civisme i la convivència.

Fa pocs dies, el Diari destapava amb dades a la mà la realitat d'aquesta problemàtica al conjunt de la comarca, no creix el frau. Per exemple, a Sabadell, la llum punxada equival al consum anual de 4.000 llars, com si tot el barri de Gràcia estigués enganxat a la xarxa. L'últim any, el robatori d'energia elèctrica només augmenta a Barberà del Vallès (+23%) i es dispara a Santa Perpètua de Mogoda (+155%). A la resta de municipis del nostre Vallès hi ha una davallada considerable, sent Ripollet (-88%) i Sant Llorenç Savall (-81%) on més cau si es compara amb el 2024. En el cas badienc, el frau elèctric total puja per sobre dels 306.000 kWh, que equivalen al consum de 88 llars durant l'any. El 2025 es va interceptar una plantació de marihuana, que representa el 10% del frau al municipi.