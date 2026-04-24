Badia es calça les vambes i es posa el dorsal

Badia es posa el dorsal i es calça les vambes aquest cap de setmana per a la 46a edició de La Cursa, una jornada esportiva que tindrà lloc la matinal de diumenge. La cita porta, com cada any, diferents modalitats adaptades a les particularitats de cada participant. Tot plegat, començarà ben aviat. A partir de les 8.30 hores, arrencarà la prova de 10 km, que ha batut el rècord d'inscrits, superant la barrera dels cent corredors, amb alguns petits retocs logístics respecte a entregues anteriors. Més tard, a les deu, arribarà la Divercursa, un espai dedicat a les persones amb diversitat funcional, amb un recorregut adaptat. Finalment, serà el torn de la Cursa popular, de 3,5 quilòmetres, que donarà el tret de sortida a dos quarts d'onze del matí, amb sortides successives d'alevins, benjamins, prebenjamins i la resta de canalla.
El parc de Joan Oliver, punt de sortida, ja escalfa motors. "És un esdeveniment esportiu molt bonic, on hi participa molta gent. Pots venir a córrer al màxim, pots caminar, anar-hi avis i nets... Una activitat conjunta per a gaudir molt", reivindica el regidor d'Esports badienc, Samu Aranda. Les inscripcions per a la prova de 3,5 quilòmetres van tancar dimecres, amb unes 800 persones apuntades. Amb tot, els d'última hora encara es podran inscriure a la fira del corredor per participar en la cursa popular. Des d'aquest divendres, i també durant la jornada de dissabte, tindrà lloc aquest acte previ al Mercat Municipal de Badia, on es pot recollir el teu dorsal i rebre un obsequi. L'horari és divendres, de 15.30 a 18.30 h, i dissabte, de 10 a 12.30 h.