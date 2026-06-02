Badia del Vallès

VÍDEO | Aparatosa columna de fum en plena C-58 per un vehicle en flames

Quatre dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al punt de l'autopista per apagar el foc

Publicat el 02 de juny de 2026 a les 12:46

Els conductors que circulaven aquest dimarts al matí per la C-58 s'han vist sorpresos per una aparatosa columna de fum. El motiu ha estat l'incendi d'una furgoneta, que ha començat a cremar al voral de l'autopista. El foc s'ha originat a l'altura de Badia, però l'escena era visible des de diferents punts per la boira negra que s'ha escampat per la carretera. Ràpidament, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins a l'indret. El foc ha cremat el vehicle i també ha afectat la vegetació al voltant de la via. Afortunadament, no consten persones ferides. Diferents perfils de les xarxes socials s'han fet ressò de la situació, que ha deixat imatges impactants.

 

 

