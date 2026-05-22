Badia reclama la residència de gent gran amb un acte reivindicatiu

La reivindicació per la residència de gent gran a Badia torna aquest dissabte als carrers amb una concentració que vol accelerar l'anhelat equipament públic. La marxa començarà a la plaça de l'Ajuntament a les 13 hores i finalitzarà a l'edifici Antonio Machado. Allà, els impulsors tenen previst celebrar un dinar solidari, amb un vermut acompanyat de potatge, pa, beguda i postres. Tot plegat, amb música i un ambient que pretén evidenciar la vigència d'una causa que acumula anys als carrers. "Hi ha documents de quan es va crear Badia els anys setanta que ja parlava d'una ubicació per a la residència. Fa molt temps que ho reclamem i la població ha envellit des d'aleshores. És urgent", reclama l'Elisabeth, portaveu del Grupo Progeriátrico.
La cita està organitzada per la comissió per una residència pública a Badia, que integra l'associació de veïns i altres entitats socials com el mateix Grupo Progeriátrico. Durant l'acte es llegirà un manifest, amb la previsió d'aplegar més de 200 persones en la lluita. Els grups polítics també estan convidats a la iniciativa. "Volem que s'agilitzin els processos. Sabem que són tràmits llargs, però no hem vist avenços significatius i no sabem si hi ha res firmat oficialment".
El febrer passat, l’Ajuntament va iniciar els tràmits administratius per cedir una parcel·la de titularitat municipal a la Generalitat per a la construcció de l'anhelada residència. El juny, fa gairebé un any, el consistori va oferir dues parcel·les com a possibles ubicacions de l'equipament per a la tercera edat: l’antic Casal de Joves i les antigues escoles. Després de diferents reunions polítiques i tècniques amb el Govern català, es va triar la parcel·la de l’antic Casal de Joves. El març, Generalitat i Ajuntament van celebrar una Comissió Bilateral que va permetre un increment del finançament específic -fins als 4,1 milions d'euros- per garantir diferents projectes clau al municipi. Entre ells, la residència. "Cal seguir tot el procediment que no és ràpid, però està en marxa!", mantenen des del consistori. La pressió ciutadana perquè sigui una realitat es manté ben ferma.