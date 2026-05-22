La 'vetllada' que situa Badia com a capital de la boxa

Badia es converteix aquest dissabte en la capital de la boxa amb una vetllada organitzada per la promotora local Team Solé. La cita presentarà algunes de les figures més destacades de la disciplina. D'una banda, Melania Sorroche s'enfrontarà a Sarai Umpiérrez pel campionat d'Espanya del pes supergall. De l'altra, Karla Merina i Natali Francesca lluitaran pel campionat d'Espanya del pes gall, una distinció que les dues lluitadores han aconseguit anteriorment en la seva trajectòria esportiva. S'espera una gran rivalitat per revalidar l'èxit.
"És una vetllada de molt nivell. Si ja costa organitzar un campionat estatal, dos, en un dia, encara és més complicat", reivindica Maite Cuesta, portaveu de la promotora Solé. Aquesta vegada, el pavelló del Complex Esportiu de Badia acollirà l'activitat. Les entrades s'han posat a la venda per internet. "Vindran professionals. Gent molt preparada. No té res a veure amb formats més enfocats a l'entreteniment", sosté. Els organitzadors esperen aplegar entre 700 i 800 persones durant la jornada, que tindrà lloc a la tarda.
Alhora, l'esdeveniment també oferirà una desena de combats amateurs, en una nit de promoció de la boxa que posa en el mapa de l'esport de contacte la ciutat vallesana. De fet, les instal·lacions del carrer del Tibidabo s'han convertit en l'epicentre d'un gran volum d'esportistes que han aprofitat les característiques del recinte per preparar-se. Sense anar més lluny, fa poques setmanes van ser els mediàtics Plex i TheGrefg qui van entrenar al ring de cara a la Velada VI d'Ibai Llanos. L'acte d'aquest cap de setmana al complex esportiu tindrà un altre to. La tensió ja es respira en l'emplaçament.