Badia renova la Johan Cruyff

Les obres de renovació integral de la Cruyff Court de Badia van començar dilluns, amb la retirada de la gespa artificial actual, el seu trasllat a un abocador autoritzat, i la gestió dels residus. Durant tota la setmana, se subministrarà la nova gespa artificial d'última generació, lliure de microplàstics afegits. També se substituirà el logotip que ocupa el centre del terreny de joc i es repintarà les zones de l'estructura del perímetre del camp on hagi saltat la pintura.
Les obres de renovació contemplen la revisió de tot el cargolam de la instal·lació i la reparació de les deficiències que s'hi detectin. La previsió de finalització és aquesta mateixa setmana, tenint en compte l’ús intensiu d'aquests equipaments. Tal com ha acordat amb l'Ajuntament, la Cruyff Foundation serà qui assumirà el cost d'aquestes millores, dins del seu programa Cuidem les Cruyff Courts.
L'equipament és un petit camp de futbol de gespa artificial d'ús lliure i gratuït, inaugurat el 2016 per la Fundació Cruyff, la Fundació ”la Caixa” i el FC Barcelona, apadrinat per l'exfutbolista Sergio Busquets, il·lustre veí badienc. L'espai serveix com a plataforma social per fomentar l'esport, el treball en equip, la integració i els valors positius en nens i joves.