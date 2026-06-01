Badia del Vallès

Un magistrat del Suprem i un altre del Constitucional, pregoners de la Festa Major a casa seva

Badia reivindica el talent local per arrencar la celebració amb dos juristes d'alt rang

Publicat el 01 de juny de 2026 a les 15:35

Els veïns de Badia reivindiquen habitualment grans figures del panorama internacional nascuts al municipi vallesà. En són exemple noms com els de Sergio Busquets o Antonio Díaz, el Mago Pop. Però no són casos aïllats. Ara, la Festa Major 2026 posarà en la primera línia dos badiencs també il·lustres: José María Macías Castaño, magistrat del Tribunal Constitucional, i Sebastián Moralo Gallego, magistrat del Tribunal Suprem. Tots dos seran pregoners de la celebració el pròxim 12 de juny, a la plaça Major, a partir de les vuit de la nit. 

Els dos magistrats van iniciar la seva trajectòria vital a Badia i des del consistori sempre s'han posat d'exemple sobre com persones de famílies humils han aconseguit més oportunitats de futur gràcies al seu esforç i a les condicions de vida i serveis públics que ha ofert la democràcia. Moralo és magistrat de la Sala Quarta del Suprem, i Macías, magistrat del Tribunal Constitucional. Al seu discurs, oferiran un missatge d'homenatge a la igualtat d'oportunitat, a l'esforç i al sentiment de pertinença al municipi. Abans del pregó, a les 19.15 h, a la terrassa de l'Ajuntament, tindrà lloc el reconeixement als esportistes i a clubs esportius de Badia.

