Ensurt per quatre focs simultanis a la zona de l'antic centre Antonio Machado de Badia

Els Bombers van desplaçar-se fins a l'indret, a tocar de la C-58

Publicat el 27 de maig de 2026 a les 11:33
Actualitzat el 27 de maig de 2026 a les 11:52

Ensurt a Badia, que va obligar a mobilitzar els Bombers de la Generalitat aquest dimarts al vespre. Una dotació es va desplaçar fins a l'avinguda de la Costa Blava, a tocar de la C-58, per apagar diferents conats d'incendis a la zona. Fonts del cos d'emergències detallen que l'avís va arribar a les 20.25 hores, alertant del fum que sortia a la zona de l'antic centre Antonio Machado, en un terreny sense ús. En arribar al lloc, els efectius van trobar quatre focus, provocant una visible columna de fum. Afortunadament, no es van arribar a estendre i no hi ha persones ferides. El foc va cremar matolls, palets i caixes de plàstic que hi havia al voltant del descampat. Per les característiques de l'incident, tot fa pensar que es tracta d'un incendi intencionat.

Fotos de Juanma Peláez

