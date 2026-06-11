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Badia del Vallès

VÍDEO | Graven un conductor circulant de forma erràtica que acaba xocant contra la mitjana de la C-58

Un usuari de la via va enregistrar el perillós moment

  • Captura del moment de l'impacte d'un cotxe amb la mitjana de l'autopista -
Publicat el 11 de juny de 2026 a les 12:46

Cada vegada hi ha més vídeos que circulen per diferents canals mostrant imatges de conduccions temeràries o erràtiques que posen en perill la integritat de la resta d'usuaris de la xarxa viària. Un d'aquests perfils que difon escenes a les carreteres és Circuliperladreta, un compte a Instagram que es fa ressò de conductes irresponsables al volant. Un dels darrers fets compartits és el d'un vehicle que acaba colpejant contra la mitjana en plena C-58, al Vallès, després d'un seguit de maniobres de risc.

El passatger d'un cotxe comença a enregistrar les imatges a la B-30, a l’altura de Barberà del Vallès, quan observa un Fiat Tipo circulant de manera estranya darrere seu, a punt d’encalçar-lo en diverses ocasions i sortint repetidament del seu carril. Pocs quilòmetres més endavant, i després d’estar a punt de col·lidir amb diversos vehicles, el conductor es desplaça progressivament cap a la dreta sense corregir la trajectòria fins que acaba sortint de la via i impactant contra la barrera de protecció lateral a la C-58, a l'altura de Sabadell.

Les imatges han generat un gran ressò a les xarxes. El perfil que ha compartit les imatges demana avisar immediatament al 112 en situacions com aquesta, perquè els serveis d’emergència i les patrulles policials puguin localitzar i interceptar el vehicle, així com comprovar l’estat del conductor. Afortunadament, en aquest cas, va reprendre la marxa sense patir danys físics.

 

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