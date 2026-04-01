Plex i TheGrefg preparen la Velada VI d'Ibai Llanos a casa nostra

La Velada, organitzada per Ibai Llanos, s'ha convertit en una de les cites més esperades de l'any en el món de l'entreteniment. La jornada reuneix diferents personalitats de les xarxes socials i altres sectors, posant cara a cara sobre el ring famosos que participen en un combat de boxa que es retransmet a Twitch a la recerca d'una gran audiència. Enguany, se celebrarà el 25 de juliol del 2026 a l'Estadi La Cartuja de Sevilla, arribant a la sisena edició. L'esdeveniment comptarà amb una desena de creadors de contingut confirmats, incloent-hi figures com Gastón Edul, Gerónimo Arias, Lit Killah i Angie Velasco. Dos dels protagonistes dels duels seran Plex, que s'enfrontarà a Fernanfloo, i TheGrefg, que ho farà amb IlloJuan.
Els lluitadors ja s'estan preparant i aquests dos últims, Plex i TheGrefg, ho han fet recentment a casa nostra, tal com han mostrat als seus canals. Tots dos es van veure les cares en un entrenament al Club de Boxa La Cubierta, ubicat a Badia del Vallès. De fet, tal com expliquen des de l'equipament, no és la primera vegada que rostres coneguts utilitzen les instal·lacions per formar-se. Figures com Viruzz també hi han passat, aprofitant les bones relacions entre els preparadors i els responsables de l'espai, que ofereix un ampli ring per practicar tots els cops.
La curiosa visita no ha passat desapercebuda entre el veïnat. De fet, en anteriors entrenaments, ja s'havia generat una gran expectació al lloc, amb un gran volum de joves que anaven fins a l'avinguda del Tibidabo per veure de prop els famosos boxejadors. Ara, el mateix alcalde badienc, Josep Martínez Valencia, ha destacat la presència dels dos influencers amb un missatge a les xarxes socials, compartint el vídeo que ha penjat el mateix TheGrefg a Youtube.