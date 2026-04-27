Badia del Vallès

FOTOS | La Cursa omple els carrers de Badia

La cita va aplegar centenars de corredors en la 46a edició de la prova

  • La Cursa de Badia -
Publicat el 27 d’abril de 2026 a les 10:03
Actualitzat el 27 d’abril de 2026 a les 10:07

La 46a edició de La Cursa va omplir Badia de corredors diumenge. Les diferents proves celebrades van servir per viure una jornada festiva, amb èxit de participació en les diferents modalitats. Durant tot el cap de setmana, l'esport ha estat el gran protagonista al municipi vallesà, que s'ha calçat les vambes i s'ha posat el dorsal en una nova entrega d'una de les cites marcades en vermell en el calendari local. Alberto Prados va ser el guanyador en els 10 km, per sota dels 36 minuts. Jorge Escudero i Pep Girvent van completar el podi. L'alcalde Josep Martínez Valencia va tancar el top-10 a la classificació, amb més d'un centenar de participants.

  • La Cursa de Badia
  • La Cursa de Badia
  • La Cursa de Badia
  • La Cursa de Badia
  • La Cursa de Badia
  • La Cursa de Badia
  • La Cursa de Badia
  • La Cursa de Badia

 

Notícies recomenades